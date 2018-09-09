Пострадавший от рук стрелка в Ивацевичском районе милиционер выписан из больницы

Милиционер, пострадавший от рук стрелка из Ивацевичского района, выписан из больницы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пострадавший милиционер 7 сентября выписан из учреждения здравоохранения. Он пошел на поправку, - отметил Александр Рахманов. - Все обстоятельства и показания подозреваемого позволили сделать выводы о необходимости проведения в отношении него стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы".

Житель деревни Бобровичи 1961 года рождения 17 августа открыл стрельбу по двум участковым милиционерам. Сотрудник 1976 года рождения был смертельно ранен, его младшего коллегу в тяжелом состоянии госпитализировали. УСК по Брестской области в отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по п.10 ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), ч.1 ст.14 и п.1, 10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Дело находится на стадии активного расследования. Нами детально и подробно установлены обстоятельства и последовательность произошедших событий. Это позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, сотрудники милиции действительно находились при исполнении служебных обязанностей: проверяли порядок оборота и хранения огнестрельного оружия. Причем дом, возле которого произошла трагедия, был не первым и не последним в плане обследования", - сказал Александр Рахманов. Он добавил, что оружие в отношении правоохранителей было применено внезапно. Также во время расследования не подтвердилась версия, озвученная в некоторых СМИ, что инциденту предшествовал конфликт между мужчиной и милиционерами.