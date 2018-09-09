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Пострадавший от рук стрелка в Ивацевичском районе милиционер выписан из больницы
10.09.2018 21:56 — Разное | Виртуальный Брест
Милиционер, пострадавший от рук стрелка из Ивацевичского района, выписан из больницы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Пострадавший милиционер 7 сентября выписан из учреждения здравоохранения. Он пошел на поправку, - отметил Александр Рахманов. - Все обстоятельства и показания подозреваемого позволили сделать выводы о необходимости проведения в отношении него стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы".
Житель деревни
"Дело находится на стадии активного расследования. Нами детально и подробно установлены обстоятельства и последовательность произошедших событий. Это позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, сотрудники милиции действительно находились при исполнении служебных обязанностей: проверяли порядок оборота и хранения огнестрельного оружия. Причем дом, возле которого произошла трагедия, был не первым и не последним в плане обследования", - сказал Александр Рахманов. Он добавил, что оружие в отношении правоохранителей было применено внезапно. Также во время расследования не подтвердилась версия, озвученная в некоторых СМИ, что инциденту предшествовал конфликт между мужчиной и милиционерами.
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Милиционер, пострадавший от рук стрелка из Ивацевичского района, выписан из больницы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления...
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