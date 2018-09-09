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Усекновение главы Иоанна Предтечи: обращение Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Кирилла

10.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Усекновение главы Иоанна Предтечи: обращение Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Кирилла

Обращение Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости, который отмечается 11 сентября

…Мы слышали евангельское повествование о том, как пророк Божий, которого Сам Спаситель называет большим между рожденных женами (Мф. 11:11), Предтеча и Креститель Господень Иоанн был усечен мечом. Это злодеяние совершилось на пиру, во время хмельного веселья, когда опьяненный вином и пляской дочери Иродиады царь Ирод легко и бездумно отдал приказ казнить мужа праведного и святого (Мк. 6:20). В напоминание о том, к каким страшным последствиям приводит неумеренное употребление алкоголя, был установлен строгий пост, а впоследствии и День трезвости.

Церковь неустанно напоминает своим чадам о том, что каждый человек призван к святости, к взращиванию своей души для Царствия Небесного, к духовной радости. Эта радость достигается жизнью по правде Божией, исполнением заповедей и делами милосердия. Это совершенная радость (Ин. 15:11), и ее невозможно отнять у человека (Ин. 16:22).

К сожалению, нередко люди избирают мнимые удовольствия, которые оборачиваются горем не только для них, но и для их близких. Многие наши соотечественники в поисках сиюминутных наслаждений попадают в алкогольную или иную зависимость, погибая и душой, и телом.

Отрадно, что сегодня во многих епархиях открываются реабилитационные и консультационные центры, действуют братства и группы трезвости, проводятся мероприятия по профилактике алкоголизма и популяризации идей трезвого образа жизни. Тем не менее работы еще очень много… Чтобы помочь попавшим в зависимость людям вернуться к полноценной и трезвой жизни, необходимо продолжать эту работу, в том числе во взаимодействии как с государственными, так и общественными организациями…

Н.ВОРОНОВИЧ.

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Обращение Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости, который отмечается 11 сентября …Мы слышали евангельское...
 
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