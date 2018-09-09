Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, днем - 19-25 градусов тепла.
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До 25 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Беларуси 11 сентября
10.09.2018 19:55 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит плюс 9-15 градусов, днем - 19-25 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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