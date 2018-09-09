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Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Игоря Костолевского
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Российской Федерации Игоря Костолевского, сообщает пресс-служба главы государства.
"Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене Вы по праву заслужили всенародную любовь", - говорится в поздравлении.
А.Лукашенко отметил, что преданность профессии и исключительное мастерство снискали Игорю Костолевскому признание не только в России, но и за ее пределами.
"Пусть ваше многогранное творчество и впредь дарит публике радость и вдохновение, способствует укреплению культурных связей между нашими народами", - пожелал он.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Российской Федерации Игоря Костолевского, сообщает пресс-служба главы государства....
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