Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Игоря Костолевского

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста Российской Федерации Игоря Костолевского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене Вы по праву заслужили всенародную любовь", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко отметил, что преданность профессии и исключительное мастерство снискали Игорю Костолевскому признание не только в России, но и за ее пределами.

"Пусть ваше многогранное творчество и впредь дарит публике радость и вдохновение, способствует укреплению культурных связей между нашими народами", - пожелал он.