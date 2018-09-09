В Париже мужчина ранил двух прохожих ножницами

Новости Франции. В Париже уже второй случай нападения на людей в общественном месте. Мужчина прямо на улице серьезно ранил двух прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве оружия он использовал ножницы. Чтобы задержать злоумышленника, полиции пришлось применить электропистолеты. Сейчас мужчину допрашивают в участке.



