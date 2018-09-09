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В Париже мужчина ранил двух прохожих ножницами
Новости Франции. В Париже уже второй случай нападения на людей в общественном месте. Мужчина прямо на улице серьезно ранил двух прохожих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве оружия он использовал ножницы. Чтобы задержать злоумышленника, полиции пришлось применить электропистолеты. Сейчас мужчину допрашивают в участке.
9 сентября в центре французской столицы задержали выходца из Афганистана. Орудуя ножом и арматурой, он серьезно ранил 7 человек. Пятеро из пострадавших до сих пор в больнице (подробнее
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Новости Франции. В Париже уже второй случай нападения на людей в общественном месте. Мужчина прямо на улице серьезно ранил двух прохожих, сообщили в программе...
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