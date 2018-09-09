|
В Кыргызстане создана специальная комиссия для расследования дела о продаже детей в роддоме
Новости Кыргызстана. Специальная комиссия создана в Кыргызстане для расследования дела о продаже детей в роддоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 сентября появилась информация о задержании главврача, ее заместителя и еще нескольких сотрудников одного из бишкекских роддомов. Они организовали преступную схему по передаче младенцев третьим лицам. В интересах следствия детали дела пока не разглашаются. Известно, что двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, остальные помещены в СИЗО. Полицейскими проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Кыргызстана. Специальная комиссия создана в Кыргызстане для расследования дела о продаже детей в роддоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)