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Маленькое хозяйство с большими амбициями. Почему в сельхозотрасли Сенненского района сделали ставку на молодёжь?
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию материалов под общим название «Беларусь молодая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране только-только завершилась уборочная. Тем не менее, времени на отдых у аграриев пока нет: все хозяйства страны активно включились в сев озимых.
В Сенненском районе Витебской области первыми к работам приступили в хозяйстве «Белая липа». У руля сеялок – опытные механизаторы. Во главе предприятия – молодое руководство. Какие результаты дает сплав опыта и молодости? Расскажет корреспондент Анастасия Бут.
В свои 26 лет Мария уже главный агроном. В хозяйство «Белая липа» она приехала 2 года назад по распределению. Чтобы добиться признания, буквально ночевала на работе. А время с весны и до поздней осени вместе с механизаторами, которые в два раза старше своего начальника, проводит в полях.
Мария Крупенко, главный агроном ОАО «Белая липа»:
В молодого специалиста поверил директор хозяйства. Он сам в 30 лет возглавил «Белую липу». Молодежь здесь поощряют жильем, зарплатой, помогают получить высшее образование. Руководитель предприятия признается: сколотил вокруг себя такую команду, которая готова идти вперед, несмотря на трудности.
Дмитрий Людчик, директор ОАО «Белая липа»:
Небольшое хозяйство одним из первых в Сенно завершило уборку и уже неделю занимается озимыми культурами. Из 700 гектаров засеяно 130. Приступили к таким работам и в 9-ти других сельхозпредприятиях района, говорит Алексей Дойлин. Он, кстати, самый молодой начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию в Витебской области. Первым заместителем председателя Сенненского райисполкома стал в 28.
Алексей Дойлин, заместитель председателя Сенненского райисполкома:
В Беларуси аграриев нового поколения готовят уже со школьной скамьи. Только в Витебской области с 1 сентября открыли 24 специализированных аграрных класса. А это значит, что благородная работа на земле становится еще и молодой и престижной.
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Маленькое хозяйство с большими амбициями. Почему в сельхозотрасли Сенненского района сделали ставку на молодёжь?
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию материалов под общим название «Беларусь молодая», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране только-только...
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