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В Лиде из-за неосторожного курения произошел очередной пожар

10.09.2018 — Разное | Lida.Info  
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В Лиде из-за неосторожного курения произошел очередной пожар

9 сентября в 20-04 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступил звонок о пожаре в Лиде в доме по улице Заречной.

Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили возгорание в одной из квартир, жилого дома. В результате пожара повреждены постельные принадлежности, диван, телевизор, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении.

– Ежегодно в Беларуси происходит более 7 тысяч чрезвычайных ситуаций, – рассказали Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС. – Если говорить о пожарах, которые случаются из-за непотушенной сигареты, то на момент возникновения возгорания практически 90 процентов погибших находятся в состоянии алкогольного опьянения. Важно отметить, что опасно не только курить в постели, но и курить, сидя в кресле или на диване, ведь, порой, курильщик попросту засыпает, и в этом случае не миновать беды. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь близких. Помните, что  маленькая сигарета может привести к большой беде. Учитывайте все опасности, связанные с небрежностью при курении, чтобы вместе с дымовой завесой от сигарет в пепел не превратился ваш дом.

 
 
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9 сентября в 20-04 на телефон диспетчера Лидского РОЧС поступил звонок о пожаре в Лиде в доме по улице Заречной. Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили...
 
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