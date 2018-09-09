В Узденском районе трактор столкнулся с мотоциклом: мотоциклист госпитализирован

Новости Беларуси. ДТП произошло около поселка Каменка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





45-летний местный тракторист поворачивал, а байкер в это время пошел на обгон сельхозтехники, но не успел.





В результате 26-летний мотоциклист, житель Копыльского района, госпитализирован. Оба водителя были трезвыми.