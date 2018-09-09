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В Узденском районе трактор столкнулся с мотоциклом: мотоциклист госпитализирован
Новости Беларуси. ДТП произошло около поселка Каменка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
45-летний местный тракторист поворачивал, а байкер в это время пошел на обгон сельхозтехники, но не успел.
В результате 26-летний мотоциклист, житель Копыльского района, госпитализирован. Оба водителя были трезвыми.
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Новости Беларуси. ДТП произошло около поселка Каменка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 45-летний местный тракторист поворачивал, а байкер в это время пошел...
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