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В Несвижском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству водки

10.09.2018 22:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Фальсификат изготовляли на частном подворье жителя поселка Городея Несвижского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвижском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству водки

Выявлены канистры со спиртом, этикетки, стеклянные бутылки. В общей сложности у 34-летнего хозяина изъято 100 литров спирта.

В Несвижском районе правоохранители обнаружили подпольный цех по производству водки

Как предполагают оперативники, спирт доставлялся из Российской Федерации, там же закупались и другие вещества для производства. Основная часть готового продукта направлялась в Минск для реализации через нелегальных торговцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Фальсификат изготовляли на частном подворье жителя поселка Городея Несвижского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выявлены...
 
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