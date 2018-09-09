В Жодино два подростка повредили почти два десятка автомобилей

В августе 2018 года в милицию Жодино массово стали поступать заявления о повреждении покрытия на автомобилях. Злоумышленники царапали машины острым предметом, предположительно гвоздем или ключом, на некоторых транспортных средствах были оставлены различные надписи и рисунки.

Как сообщают представители УВД Миноблисполкома, всего неизвестные повредили 18 автомобилей на стоянке по улице Богуслав Поле. В основном пострадали транспортные средства работников предприятия БЕЛАЗ.

По предварительной информации, к данным инцидентам причастны двое подростков. Они попали на запись камеры видеонаблюдения, находящейся вблизи стоянки, на которой повредили машины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь («Злостное хулиганство»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В данный момент правоохранители разыскивают подростков. Сообщается, что один из подозреваемых был одет в синие майку и шорты, второй – в светлые шорты и белую майку, с изображением на спине двух скрещенных шпаг, над которыми имеется надпись «я здесь закон».