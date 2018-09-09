ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жодино два подростка повредили почти два десятка автомобилей

10.09.2018 21:38 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Жодино два подростка повредили почти два десятка автомобилей
УВД Минского облисполкома

В августе 2018 года в милицию Жодино массово стали поступать заявления о повреждении покрытия на автомобилях. Злоумышленники царапали машины острым предметом, предположительно гвоздем или ключом, на некоторых транспортных средствах были оставлены различные надписи и рисунки.

В Жодино два подростка повредили почти два десятка автомобилей В Жодино молодым людям грозит 6 лет тюрьмы после селфи на крыше автомобиля

Как сообщают представители УВД Миноблисполкома, всего неизвестные повредили 18 автомобилей на стоянке по улице Богуслав Поле. В основном пострадали транспортные средства работников предприятия БЕЛАЗ.

По предварительной информации, к данным инцидентам причастны двое подростков. Они попали на запись камеры видеонаблюдения, находящейся вблизи стоянки, на которой повредили машины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК Республики Беларусь («Злостное хулиганство»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

В данный момент правоохранители разыскивают подростков. Сообщается, что один из подозреваемых был одет в синие майку и шорты, второй – в светлые шорты и белую майку, с изображением на спине двух скрещенных шпаг, над которыми имеется надпись «я здесь закон».

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Болтон назвал Международный уголовный суд "явно опасной" и "неэффективной" организацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика