|
Стоит и двигается одновременно: необычный металлический василёк появился на Зыбицкой
Новости Беларуси. Символ духовности, чистоты и предвестник будущего: необычная интерпретация василька появилась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Белорусская инженерная компания подарила Минску цветок с 48 лепестками. Это 5-метровый василек из металла, лепестки которого эффектно развеваются на ветру. Жители города могут увидеть необычную конструкцию на главной «барной улице» города – Зыбицкой.
Это очень классная вещь. Мы даже шли с коллегами после обеда и специально завернули в эту сторону, потому что он нас привлек.
Помимо того, что он стоит, он еще и двигается. То есть в моем понимании это то, что наша страна продвигается и не стоит на месте.
Скульптура состоит из 16 алюминиевых блоков, к каждому из которых прикреплены три лепестка-лопасти. Как только один из них начинает вращаться из-за порыва ветра, конструкция приводит в движение все остальные элементы.
У основания цветка заметен QR-код. С помощью него можно перейти на сайт и посмотреть видео о создании инсталляции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Символ духовности, чистоты и предвестник будущего: необычная интерпретация василька появилась в столице, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)