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Стоит и двигается одновременно: необычный металлический василёк появился на Зыбицкой

10.09.2018 23:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Символ духовности, чистоты и предвестник будущего: необычная интерпретация василька появилась в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стоит и двигается одновременно: необычный металлический василёк появился на Зыбицкой

Белорусская инженерная компания подарила Минску цветок с 48 лепестками. Это 5-метровый василек из металла, лепестки которого эффектно развеваются на ветру. Жители города могут увидеть необычную конструкцию на главной «барной улице» города – Зыбицкой.

Стоит и двигается одновременно: необычный металлический василёк появился на Зыбицкой

Это очень классная вещь. Мы даже шли с коллегами после обеда и специально завернули в эту сторону, потому что он нас привлек.

Стоит и двигается одновременно: необычный металлический василёк появился на Зыбицкой

Помимо того, что он стоит, он еще и двигается. То есть в моем понимании это то, что наша страна продвигается и не стоит на месте.

Стоит и двигается одновременно: необычный металлический василёк появился на Зыбицкой

Скульптура состоит из 16 алюминиевых блоков, к каждому из которых прикреплены три лепестка-лопасти. Как только один из них начинает вращаться из-за порыва ветра, конструкция приводит в движение все остальные элементы.

У основания цветка заметен QR-код. С помощью него можно перейти на сайт и посмотреть видео о создании инсталляции.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Символ духовности, чистоты и предвестник будущего: необычная интерпретация василька появилась в столице, сообщили в программе «Столичные...
 
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