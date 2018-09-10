Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился эмоциями после поражения от финского «Йокерита» (1:4), которое стало для «зубров» четвертым подряд в сезоне.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Нам не хватает гола, уверенных действий в атаке и взаимопонимания. Если будем гнуть свою линию впереди, то все получится.

Мне кажется, что „Динамо“ на правильном пути. Поработаем над ошибками и, может быть, голы придут.

У нас хромают командные действия, но мы один коллектив и играем друг за друга», — сказал игрок обороны.