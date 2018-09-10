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Евгений Лисовец: Мне кажется, что минское "Динамо" на правильном пути
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец поделился эмоциями после поражения от финского «Йокерита» (1:4), которое стало для «зубров» четвертым подряд в сезоне.
«Нам не хватает гола, уверенных действий в атаке и взаимопонимания. Если будем гнуть свою линию впереди, то все получится.
Мне кажется, что „Динамо“ на правильном пути. Поработаем над ошибками и, может быть, голы придут.
У нас хромают командные действия, но мы один коллектив и играем друг за друга», — сказал игрок обороны.
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Защитник минского "Динамо" Евгений Лисовец поделился эмоциями после поражения от финского "Йокерита" (1:4), которое стало для "зубров" четвертым подряд в сезоне.
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