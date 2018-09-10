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Молодежная сборная Беларуси крупно проиграла хорватам и потеряла шансы на Евро-2019

10.09.2018 23:45 — Разное | Tut.by  
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Молодежная сборная Беларуси по футболу крупно проиграла команде Хорватии — 0:4. Это поражение лишило ее шансов на выход в финальную часть Евро-2019.


Людас Румбутис. Фото Ксении Авимовой, belgazeta.by

Голами в составе хорватов отметились Яколиш, Шуньич, Халилович и Брекало. Игра проходила в Гродно.

Беларусь (U-21): Щербицкий, Волков, Иванов, Швецов, Печенин (Лисакович, 56), Эбонг, Березкин, Павловец, Шевченко (Яблонский, 75), Антилевский (Седько, 64), Климович.

Хорватия (U-21): Посавец, Чалета-Цар, Бенкович, Соса, Уремович, Халилович, Шуньич, Мудражия (Кнежевич, 70), Брекало (Фиолич, 89), Влашич, Яколиш (Бабич, 83).

После восьми матчей в активе белорусов 11 очков. От второго места за два тура до финиша команда Людаса Румбутиса отстает уже на восемь баллов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Молодежная сборная Беларуси по футболу крупно проиграла команде Хорватии - 0:4. Это поражение лишило ее шансов на выход в финальную часть Евро-2019.
 
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