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Молодежная сборная Беларуси крупно проиграла хорватам и потеряла шансы на Евро-2019
Молодежная сборная Беларуси по футболу крупно проиграла команде Хорватии — 0:4. Это поражение лишило ее шансов на выход в финальную часть Евро-2019.
Голами в составе хорватов отметились Яколиш, Шуньич, Халилович и Брекало. Игра проходила в Гродно.
Беларусь (U-21): Щербицкий, Волков, Иванов, Швецов, Печенин (Лисакович, 56), Эбонг, Березкин, Павловец, Шевченко (Яблонский, 75), Антилевский (Седько, 64), Климович.
Хорватия (U-21): Посавец, Чалета-Цар, Бенкович, Соса, Уремович, Халилович, Шуньич, Мудражия (Кнежевич, 70), Брекало (Фиолич, 89), Влашич, Яколиш (Бабич, 83).
После восьми матчей в активе белорусов 11 очков. От второго места за два тура до финиша команда Людаса Румбутиса отстает уже на восемь баллов.
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Молодежная сборная Беларуси по футболу крупно проиграла команде Хорватии - 0:4. Это поражение лишило ее шансов на выход в финальную часть Евро-2019.
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