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Шнуров вышел в свет с новой девушкой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров появился на церемонии вручения 16-й ежегодной премии «Человек года — 2018» по версии журнала GQ с новой девушкой. Это первое публичное появление музыканта со спутницей после развода с женой Матильдой весной 2018 года.
Шнуров
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Сергей Шнуров появился на церемонии вручения 16-й ежегодной премии "Человек года - 2018" по версии журнала GQ с новой девушкой.
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