Шнуров вышел в свет с новой девушкой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров появился на церемонии вручения 16-й ежегодной премии «Человек года — 2018» по версии журнала GQ с новой девушкой. Это первое публичное появление музыканта со спутницей после развода с женой Матильдой весной 2018 года.

Шнуров сообщил журналистам, что девушку зовут Варвара и она — поэтесса. Больше у артиста прессе ничего выяснить не удалось.