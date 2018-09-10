Горди Дуайер: Я ненавижу проигрывать

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал четвертое подряд поражение команды в новом сезоне КХЛ. Сегодня «зубры» проиграли «Йокериту» (1:4).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Йокерит» сегодня был сильнее в каждом компоненте игры. Нам не хватает результативных действий в атаке. При счете 0:3 забросили, но это было слишком поздно. Нам нужно продолжать работать и улучшать игру в каждой зоне.

— Горди, второй год подряд команда проваливает старт сезона под вашим руководством. В чем видите причины и как найти выход из ситуации?

— Главная проблема — реализация. Возможно, дело в уверенности и мастерстве. Результат плох, но в каждом матче мы близки. Улучшить нужно и командную игру, и индивидуальную.

— Довольны ли вы игрой Уиркоша, который заменил в большинстве Граньяни?

— Мы подписали Патрика не потому, что предпочли его Марку-Андре. Граньяни просто не хотел возвращаться. Уиркош должен улучшать игру, но не стоит забывать, что это новая лига для него. Он должен привыкнуть.

— В каком сентябре вам было тяжелее психологически: в прошлом или нынешнем?

— Одинаково, ведь оба раза речь идет о поражениях. Я ненавижу проигрывать, игроки ненавидят проигрывать. Неважно, в каком месяце. Чтобы не испытывать этого чувства, нужно улучшать игру.