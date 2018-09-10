ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горди Дуайер: Я ненавижу проигрывать

10.09.2018 22:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал четвертое подряд поражение команды в новом сезоне КХЛ. Сегодня «зубры» проиграли «Йокериту» (1:4).


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Йокерит» сегодня был сильнее в каждом компоненте игры. Нам не хватает результативных действий в атаке. При счете 0:3 забросили, но это было слишком поздно. Нам нужно продолжать работать и улучшать игру в каждой зоне.

— Горди, второй год подряд команда проваливает старт сезона под вашим руководством. В чем видите причины и как найти выход из ситуации?

— Главная проблема — реализация. Возможно, дело в уверенности и мастерстве. Результат плох, но в каждом матче мы близки. Улучшить нужно и командную игру, и индивидуальную.

— Довольны ли вы игрой Уиркоша, который заменил в большинстве Граньяни?

— Мы подписали Патрика не потому, что предпочли его Марку-Андре. Граньяни просто не хотел возвращаться. Уиркош должен улучшать игру, но не стоит забывать, что это новая лига для него. Он должен привыкнуть.

— В каком сентябре вам было тяжелее психологически: в прошлом или нынешнем?

— Одинаково, ведь оба раза речь идет о поражениях. Я ненавижу проигрывать, игроки ненавидят проигрывать. Неважно, в каком месяце. Чтобы не испытывать этого чувства, нужно улучшать игру.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал четвертое подряд поражение команды в новом сезоне КХЛ. Сегодня "зубры" проиграли "Йокериту" (1:4).
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный пенсионер открыл стрельбу по детям из самодельного оружия в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика