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"Не чувствую ног по колено и ниже". Как Леша бежал полумарафон без тренировки. И пробежал ли?
Алексей практически не тренировался уже год. Но в 2018-м парень решил пробежать 21 километр Минского полумарафона. Что побудило его бросить себе вызов, он не знает и сам. Получилось ли у Леши и какие страдания ему пришлось вынести — в нашем видео от первого лица.
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Можно ли пробежать полумарафон, если ты уже год не тренировался?
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