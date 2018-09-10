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"Не чувствую ног по колено и ниже". Как Леша бежал полумарафон без тренировки. И пробежал ли?

10.09.2018 22:06 — Разное | Tut.by  
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Алексей практически не тренировался уже год. Но в 2018-м парень решил пробежать 21 километр Минского полумарафона. Что побудило его бросить себе вызов, он не знает и сам. Получилось ли у Леши и какие страдания ему пришлось вынести — в нашем видео от первого лица.

 
 
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Можно ли пробежать полумарафон, если ты уже год не тренировался?
 
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