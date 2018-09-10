ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В августе в Беларусь вернулась инфляция

10.09.2018 22:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Июльская дефляция сменилась в Беларуси в августе инфляцией: цены выросли незначительно, активнее всего в стране дорожают услуги.

Как сообщает Национальный статистический комитет, индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%, с декабрем 2017 года – 2,9%, пишет БДГ.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем 2018 года составил 100,3%, с декабрем 2017 года – 102,8%.


Согласно данным Белстат, на продовольственные товары в августе сохранилась дефляция - 0,2% к июлю. Что касается непродовольственных товаров и услуг, то на них цены в августе выросли на 0,6 и 0,2% соответственно. Больше всего за год в стране подорожали услуги: с августу прошлого года они выросли в цене на 9,6%, тогда как непродовольственные и продовольственные товары лишь на 2,8 и 4,3% соответственно.

Напомним, что, согласно цифрам НББ, граждане Беларуси по-прежнему опасаются роста цен: согласно последнему опросу, инфляционные ожидания в стране выросли.

В июле 2018 года в Беларуси была зафиксирована дефляция 0,2%. Ранее Александр Лукашенко приказал снизить уровень инфляции в Беларуси до 3-4%. За первый квартал цены в стране выросли на 2,6%. 

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июльская дефляция сменилась в Беларуси в августе инфляцией: цены выросли незначительно, активнее всего в стране дорожают услуги.
 
Новости дня
Новости разные
 
У России появится свой "Суэцкий канал" в Арктике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.09.2018
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика