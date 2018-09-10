В августе в Беларусь вернулась инфляция

БДГ . Как сообщает Национальный статистический комитет, индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%, с декабрем 2017 года – 2,9%, пишет





Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем 2018 года составил 100,3%, с декабрем 2017 года – 102,8%.









Согласно данным Белстат, на продовольственные товары в августе сохранилась дефляция - 0,2% к июлю. Что касается непродовольственных товаров и услуг, то на них цены в августе выросли на 0,6 и 0,2% соответственно. Больше всего за год в стране подорожали услуги: с августу прошлого года они выросли в цене на 9,6%, тогда как непродовольственные и продовольственные товары лишь на 2,8 и 4,3% соответственно.





Напомним, что, согласно цифрам НББ, граждане Беларуси по-прежнему опасаются роста цен: согласно последнему опросу, инфляционные ожидания в стране выросли.





В июле 2018 года в Беларуси была зафиксирована дефляция 0,2%. Ранее Александр Лукашенко приказал снизить уровень инфляции в Беларуси до 3-4%. За первый квартал цены в стране выросли на 2,6%.