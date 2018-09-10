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У России появится свой "Суэцкий канал" в Арктике

10.09.2018 22:32 — Разное | Партизан  
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Северный морской путь может стать новым "Суэцким каналом" для России. Об этом пишет The Washington Post.

Наступление глобального потепления и таяние льдов в Арктике может сыграть на руку России, так как большая часть Северного морского пути является ее исключительной экономической зоной. Таким образом, Севморпуть позволит существенно сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку. Кроме того, Россия будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом, а также сможет получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.

По данным издания, путь судна, которое следует из Южной Кореи в Германию, будет занимать всего 23 дня. Это вдвое меньше, чем при следовании через южноафриканский мыс Доброй Надежды.

Северный морской путь - главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона, напоминает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что объем перевозок по Северному морскому пути утроится. "Путь перейдет на круглогодичную загрузку. Также это позволит обеспечить заказами российских судостроителей, планируется построить десять танкеров-газовозов ледового класса", - сказал Медведев.

 
 
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Северный морской путь может стать новым "Суэцким каналом" для России. Об этом пишет The Washington Post.
 
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