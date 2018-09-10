На вокзале в Гродно водители сливали топливо из автобусов

Как рассказали в УВД Гродненского облисполкома, днем сотрудники Октябрьского РОВД патрулировали территорию автовокзала в Гродно и обратили внимание, что на пригородном перроне автобусы стоят странным образом: квадратом — так, чтобы не были видны топливные горловины транспортных средств. Милиционеры решили выяснить, почему автобусы стоят таким образом и подошли к ним.





Оказалось, что с одного из них сливают дизельное топливо. В других автобусах также были обнаружены емкости с остатками топлива и свежеиспользованные шланги. На место были вызваны сотрудники автобусного парка Гродно.





В отношении водителей, которые сливали солярку были начаты административные процессы.