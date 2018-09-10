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Глава Молдовы позавидовал Лукашенко

10.09.2018 22:05 — Разное | Партизан  
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Додон жалеет, что не может управлять Молдовой, как Лукашенко – Беларусью.

Президент Молдовы Игорь Додон признался телеканалу «Беларусь 1», что внутриполитическая борьба на его родине мешает ему построить такую ​​форму управления, как в Беларуси, передает "Белсат".

«Из-за этого мы не можем построить жесткую вертикаль власти, – признался Додон. – Мы уже потеряли более 27 лет».

По словам Додона, Беларусь смогла сохранить все лучшее, что было в советское время, и приумножить.

«У нас, к сожалению, все уничтожено. Нынешний ВВП Молдовы на треть ниже, чем был в советской Молдове. Мы еще не достигли того уровня. Поэтому первое, что нужно, – четко разобраться с формой государственного управления. Далее нужно идти по взвешенной внешней политике: восстановить партнерство с нашими партнерами по СНГ, решить приднестровскую проблему и четко и ясно идти по этому пути».

По мнению Додона, сделать это – реально: таким примером для него является Беларусь.

 
 
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Додон жалеет, что не может управлять Молдовой, как Лукашенко – Беларусью.
 
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