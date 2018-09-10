Глава Молдовы позавидовал Лукашенко

«Беларусь 1» , что внутриполитическая борьба на его родине мешает ему построить такую ​​форму управления, как в Беларуси, передает "Белсат" . Президент Молдовы Игорь Додон признался телеканалу, что внутриполитическая борьба на его родине мешает ему построить такую ​​форму управления, как в Беларуси, передает





«Из-за этого мы не можем построить жесткую вертикаль власти, – признался Додон. – Мы уже потеряли более 27 лет».





По словам Додона, Беларусь смогла сохранить все лучшее, что было в советское время, и приумножить.





«У нас, к сожалению, все уничтожено. Нынешний ВВП Молдовы на треть ниже, чем был в советской Молдове. Мы еще не достигли того уровня. Поэтому первое, что нужно, – четко разобраться с формой государственного управления. Далее нужно идти по взвешенной внешней политике: восстановить партнерство с нашими партнерами по СНГ, решить приднестровскую проблему и четко и ясно идти по этому пути».





По мнению Додона, сделать это – реально: таким примером для него является Беларусь.