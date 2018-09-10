В деревне под Гродно людей атаковало неизвестное растение, местные жаловались на ожоги. Что это было?

«Перспектива» . Специалисты борщевик в местечке не обнаружили и про растение забыли. А в этом году жалобы на ожоги участились, рассказывает





— Многим досталось от этой неизвестной травы. Посмотрели в интернете, ожоги получаются как от борщевика. Один рыбак даже с забинтованной рукой ходил после них. Раньше у нас возле леса рос борщевик, но туда никто не ходит, — рассказывает староста Людмила Сипович. — А тут получается, что растение в самой деревне. Как называется, так толком и не знаем. Когда люди обкашивают его, сок разбрызгивается. Если хоть капелька попадет на тело или лицо — появляются красные точки.





Местные жители с ожогами от растения обращались за медпомощью.





Вот и дачник Александр как-то вечером обкашивал траву вокруг своего участка. Через некоторое время на руках появились красные пятна, они сильно чесались, а на следующий день — волдыри, наполненные жидкостью. Александр говорит, что он не один такой пострадавший.





Сейчас растение уже отцвело, поэтому опасности не представляет. Но оно буквально оккупировало деревню. Председатель Обуховского сельсовета Валерий Смолей занялся определением, что же это за опасная трава, которая не дает спокойно жить местным жителям. Пришлось потратить немало времени, чтобы узнать ее название. Сначала на место вызывали агрономов одного из СПК Мостовского района. Однако специалисты не смогли точно определить, что это за растение.





Председатель спрашивал о растении также и у местных агрономов. Предположений было несколько. Одни считали, что это — болиголов пятнистый, другие — купырь лесной, третьи уверяли, что речь идет о вехе ядовитом. Внешне все они похожи друг на друга.





— Раз уж я начал заниматься этим вопросом, решил довести дело до конца. Ведь люди продолжали обжигаться. Выкопал одно растение, положил в мешок (кстати, сам не обжегся) и отвез в Гродненский аграрный университет, чтобы помогли разобраться профессионалы в области ботаники, — говорит Валерий Смолей. — И там нашел ответ.









Старший преподаватель кафедры ботаники и физиологии растений Гродненского аграрного университета Светлана Родионова сразу определила: это — пастернак лесной, или, как его еще называют, пастернак дикий. Считается вредным сорняком из-за своих токсичных свойств.





Наиболее опасным пастернак становится во время цветения. Фурокумарины, содержащиеся в пастернаке, борщевике, дуднике и других представителях семейства сельдерейных, обладают фотосенсибилизирующим действием (то есть повышают чувствительность кожи к действию УФ-лучей, стимулируют образование пигмента меланина). Вот почему вскоре кожа воспаляется и в месте контакта с растением или его соком возникают темные пятна.





— Пастернак лесной относится к тому же семейству, что и борщевик, поэтому неудивительно, что вызывает подобную реакцию. Вообще, если у человека есть предрасположенность к аллергическим реакциям или слишком чувствительная кожа, реакцию могут вызвать и другие растения, которые, казалось бы, совсем безобидные и мы их хорошо знаем. Например, петрушка и морковь, в составе которых также содержатся фурокумарины, — те же вещества, что и в соке борщевика и пастернака, — говорит Светлана Родионова. — Меры профилактики — не допускать рассеивания семян, по возможности выкапывать или вырезать крупные экземпляры, регулярно косить луг, при сильной засоренности использовать гербициды.