СК: До стрельбы по участковым у жителя Бобрович не было конфликта с милицией

БЕЛТА . Об этом заявил начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов, информирует





Происшествие случилось 17 августа. По официальной версии, 57-летний мужчина, местный житель, открыл огонь из огнестрельного оружия по участковым милиционерам, которые проводили "плановую проверку порядка хранения оружия". Один милиционер погиб, другой получил ранения и был госпитализирован. Через несколько часов стрелка задержали (в деревню приезжали омоновцы и бойцы спецподразделения МВД "Альфа").





О том, что задержаному выставили обвинение, стало известно 24 августа. Статьи - "убийство лица в связи с совершением им служебной деятельности", "покушение на убийство двух лиц в связи с совершением ими служебной деятельности".









По словам Рахманова, дело находится "на стадии активного расследования". Следователи "детально и подробно" выяснили, как происходили события. Подтверждается, что правоохранители проводили плановую проверку и дом стрелка "был не первым и не последним в плане обследования". Подчеркивается, что стрельба в милиционеров началась "внезапно". По итогам допросов подозреваемого и изучения обстоятельств дела был сделан вывод "о необходимости проведения в отношении подозреваемого стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы".





Стало известно, что раненый 23-летний милиционер 7 сентября был выписан из больницы.



