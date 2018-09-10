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СК: До стрельбы по участковым у жителя Бобрович не было конфликта с милицией
До стрельбы по участковым милиционерам у жителя Бобрович (Ивацевичский район) не было конфликта с милицией (существовала неофициальная версия, что такой конфликт якобы имел место).
Об этом заявил начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов, информирует
Происшествие случилось 17 августа. По официальной версии, 57-летний мужчина, местный житель, открыл огонь из огнестрельного оружия по участковым милиционерам, которые проводили "плановую проверку порядка хранения оружия". Один милиционер погиб, другой получил ранения и был госпитализирован. Через несколько часов стрелка задержали (в деревню приезжали омоновцы и бойцы спецподразделения МВД "Альфа").
О том, что задержаному выставили обвинение, стало известно 24 августа. Статьи - "убийство лица в связи с совершением им служебной деятельности", "покушение на убийство двух лиц в связи с совершением ими служебной деятельности".
По словам Рахманова, дело находится "на стадии активного расследования". Следователи "детально и подробно" выяснили, как происходили события. Подтверждается, что правоохранители проводили плановую проверку и дом стрелка "был не первым и не последним в плане обследования". Подчеркивается, что стрельба в милиционеров началась "внезапно". По итогам допросов подозреваемого и изучения обстоятельств дела был сделан вывод "о необходимости проведения в отношении подозреваемого стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы".
Стало известно, что раненый 23-летний милиционер 7 сентября был выписан из больницы.
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До стрельбы по участковым милиционерам у жителя Бобрович (Ивацевичский район) не было конфликта с милицией (существовала неофициальная версия, что такой конфликт...
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