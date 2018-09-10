"Еврорадио" . Об этой истории на своей странице в Facebook рассказал основатель symbal.by Павел Белоус. По словам Павла, об этом ему рассказал Валерий Есипёнок, владелец магазина одежды, передает





"В этом году на Славянском базаре к их палатке с вышиванками и "Погонями" подошёл с охраной Виктор Лукашенко, — пишет Белоус. — Примерил на месте и приобрёл четыре вышиванки, внимательно рассмотрел обложки с "Погоней" и в конце разговора сказал: "Так не хватало вашего магазина на празднике в Александрии", улыбнулся и пошёл".





В последнее время в Беларуси снова начались задержания за бело-красно-белый флаг.