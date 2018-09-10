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Виктор Лукашенко покупал вышиванки и рассматривал обложки с "Погоней"
Виктор Лукашенко, старший сын главы государства, покупал вышиванки и рассматривал обложки с "Погоней". Произошло это на нынешнем "Славянском базаре".
Об этой истории на своей странице в Facebook рассказал основатель symbal.by Павел Белоус. По словам Павла, об этом ему рассказал Валерий Есипёнок, владелец магазина одежды, передает
"В этом году на Славянском базаре к их палатке с вышиванками и "Погонями" подошёл с охраной Виктор Лукашенко, — пишет Белоус. — Примерил на месте и приобрёл четыре вышиванки, внимательно рассмотрел обложки с "Погоней" и в конце разговора сказал: "Так не хватало вашего магазина на празднике в Александрии", улыбнулся и пошёл".
В последнее время в Беларуси снова начались задержания за бело-красно-белый флаг.
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Виктор Лукашенко, старший сын главы государства, покупал вышиванки и рассматривал обложки с "Погоней". Произошло это на нынешнем "Славянском базаре".
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