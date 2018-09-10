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72-летнюю Багинскую, которая "гуляла с плакатом", оштрафовали на 1225 рублей

10.09.2018 21:18 — Разное | Партизан  
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Известную общественную активистку, 72-летнюю Нину Багинскую, которая "гуляла с плакатом", оштрафовали на 1225 рублей, информирует Радио Свобода.

Её задержали 10 сентября в центре Минска. Пенсионерка держала в руках плакат "Беларусь репрессированая», которым она протестовала против судов над участниками "Куропатской стражи" (активисты протестуют против деятельности ресторана около народного мемориала в Куропатах). С Октябрьской площади Багинская собиралась идти по тротуарам проспекта Независимости до здания КГБ, но на пересечении с улицей Энгельса её задержали.

Нина Багинская говорит, что омоновцы обратили внимание на красную свастику, которая на плакате переплетена с серпом и молотом. Суд состоялся оперативно. Багинская была осуждена за повторное нарушение правил организации или проведения массовых мероприятий. Плакат ей не вернули.


На архивном снимке омоновцы задерживают Нину Багинскую 25 марта 2017 года. Фото: svaboda.org

 
Теги: Минск
 
 
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Известную общественную активистку, 72-летнюю Нину Багинскую, которая "гуляла с плакатом", оштрафовали на 1225 рублей, информирует Радио Свобода.
 
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