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Минское "Динамо" проиграло в первом домашнем матче сезона
Минское "Динамо" проиграло финскому "Йокериту" в первом домашнем матче чемпионата КХЛ-2018/2019 – 1:4. Матч прошел в понедельник вечером на "Минск-Арене" при 12 417 зрителях.
Поражение стало для "зубров" четвертым подряд со старта чемпионата.
Шайбы у победителей забросили Платт, Грант, Йоэнсуу и Анттила. В составе "Динамо" отличился Хенкель.
Фото: pressball.by
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Минское "Динамо" проиграло финскому "Йокериту" в первом домашнем матче чемпионата КХЛ-2018/2019 – 1:4. Матч прошел в понедельник вечером на "Минск-Арене" при 12 417 зрителях....
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