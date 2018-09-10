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Минское "Динамо" проиграло в первом домашнем матче сезона

10.09.2018 22:59 — Разное | Интерфакс  
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Минское "Динамо" проиграло финскому "Йокериту" в первом домашнем матче чемпионата КХЛ-2018/2019 – 1:4. Матч прошел в понедельник вечером на "Минск-Арене" при 12 417 зрителях.

Поражение стало для "зубров" четвертым подряд со старта чемпионата.

Шайбы у победителей забросили Платт, Грант, Йоэнсуу и Анттила. В составе "Динамо" отличился Хенкель.

Минское "Динамо" проиграло в первом домашнем матче сезона
Ранее белорусские СМИ сообщали, что в случае поражения от "Йокерита" свой пост главного тренера минского клуба может покинуть Горди Дуайер. Однако на послематчевой пресс-конференции после четвертого поражения, вопросы о будущем Дуайера и степени доверия руководства "зубров" тренеру были отклонены пресс-службой клуба.

Фото: pressball.by

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проиграло финскому "Йокериту" в первом домашнем матче чемпионата КХЛ-2018/2019 – 1:4. Матч прошел в понедельник вечером на "Минск-Арене" при 12 417 зрителях....
 
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