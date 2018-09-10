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22 сентября открывается сезон осенних ярмарок в Минске

10.09.2018 23:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске готовятся к большому сезону сельскохозяйственных ярмарок. Уже на следующей неделе все дары выставят на 150 площадках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они откроются в каждом районе города. Самая масштабная торговля по традиции пройдет у Дворца спорта и «Чижовка-Арены».

22 сентября открывается сезон осенних ярмарок в Минске

Организаторы обещают широкий ассортимент продукции нового урожая: от десятка сортов картофеля и яблок до мясомолочных и булочных изделий. Свою продукцию привезут фермеры и производители из всех регионов страны, потому покупателей порадует не только качество товара, но и его стоимость.

22 сентября открывается сезон осенних ярмарок в Минске

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Жителям Минска всегда требуются данные ярмарки, потому что можно  приобрести продукцию урожая в данном случае 2018 года по более низким ценам, чем она есть в магазинах и сейчас продается на рынках города.

Сельхозпроизводители также принимают активное участие в этих ярмарках потому, что это, опять же, живое общение с населением, с покупателем, это живые деньги.

22 сентября открывается сезон осенних ярмарок в Минске

Сельскохозяйственные базары будут работать каждые выходные, а завершится сезон выездной торговли 4 ноября. Кроме, того ярмарки порадуют и насыщенной развлекательной программой.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске готовятся к большому сезону сельскохозяйственных ярмарок. Уже на следующей неделе все дары выставят на 150 площадках столицы, сообщили в...
 
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