|
22 сентября открывается сезон осенних ярмарок в Минске
Новости Беларуси. В Минске готовятся к большому сезону сельскохозяйственных ярмарок. Уже на следующей неделе все дары выставят на 150 площадках столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Они откроются в каждом районе города. Самая масштабная торговля по традиции пройдет у Дворца спорта и «Чижовка-Арены».
Организаторы обещают широкий ассортимент продукции нового урожая: от десятка сортов картофеля и яблок до мясомолочных и булочных изделий. Свою продукцию привезут фермеры и производители из всех регионов страны, потому покупателей порадует не только качество товара, но и его стоимость.
Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Сельхозпроизводители также принимают активное участие в этих ярмарках потому, что это, опять же, живое общение с населением, с покупателем, это живые деньги.
Сельскохозяйственные базары будут работать каждые выходные, а завершится сезон выездной торговли 4 ноября. Кроме, того ярмарки порадуют и насыщенной развлекательной программой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске готовятся к большому сезону сельскохозяйственных ярмарок. Уже на следующей неделе все дары выставят на 150 площадках столицы, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)