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Улица Фогеля будет перекрыта из-за строительных работ до 17 сентября
Новости Беларуси. На улице Фогеля ночью с 10 на 11 сентября начались строительные работы. Движение здесь будет перекрыто до 17 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Минсктранс» напоминает, что во время ремонта дороги автобусы № 15, 15Д и 63Д останавливаться не будут.
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Новости Беларуси. На улице Фогеля ночью с 10 на 11 сентября начались строительные работы. Движение здесь будет перекрыто до 17 сентября, сообщили в программе...
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