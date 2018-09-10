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11 сентября. События и люди

11.09.2018 02:29 — Разное | Аргументы и факты  
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11 сентября. События и люди
Иосиф Давыдович КОБЗОН и Лада Волкова (ДЭНС) © /

ПРАЗДНИКИ:

Мусульманский мир - Новый год по Хиджре.

Россия - День гранёного стакана.

Эфиопия - Энкутаташ (Новый год. Эфиопия является едва ли не единственным государством в мире, где до сих пор пользуются юлианским календарем не только в церковной, но и в светской жизни. Эфиопский календарь отстает от привычного нам на 7 лет и 8 месяцев).

ПРИМЕТЫ:

Иоанн Предтеча, Иван Постный. В этот день установлен строгий пост. Не разрешается есть не только мясо или рыбу, но даже разрезать и вкушать что-либо круглое, нельзя рубить капусту в память об усекновении главы Иоанна Предтечи. На Предтечу не берут в руки ни косы, ни лопаты, ни топора, не поют и не пляшут.

РОДИЛИСЬ:

1816 Карл Фридрих ЦЕЙС, немецкий оптик-механик, основатель фирмы по производству оптических приборов.

1862 О. ГЕНРИ (Уильям Сидни ПОРТЕР), американский писатель.

1877 Феликс Эдмундович ДЗЕРЖИНСКИЙ, создатель и глава ВЧК. Родился в Беларуси.

1937 Иосиф Давыдович КОБЗОН, российский певец. Умер 30 августа 2018 года.

1945 Франц Антон БЕККЕНБАУЭР, немецкий футболист и тренер.

1961 Фёдор Викторович ДОБРОНРАВОВ, российский актёр («Сваты»). В детстве мечтал быть клоуном.

1965 Башар Хафез аль-АСАД, президент Сирии. У него трое детей.

1966 Лада Евгеньевна ВОЛКОВА, певица, ранее более известная как Лада ДЭНС. У неё двое детей.

СОБЫТИЯ:

1873 В Петербурге на Одесской улице зажгли первые в мире электрические фонари, заменившие прежние керосиновые лампы.

1918 В России была введена метрическая система мер и весов. Традиционные вершки, аршины, сажени, версты, фунты и пуды заменили на сантиметры, метры, километры, граммы, килограммы и центнеры.

1943 На стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский гранёный стакан. Кстати, выражение «сообразить на троих» напрямую связано с таким стаканом. Дело в том, что до стеклянного ободка в 200-граммовом стакане помещается ровно 167 граммов водки - треть пол-литровой бутылки, что позволяет поделить её содержимое «по совести».

1946 В США провели первый успешный сеанс мобильной телефонной связи.

1971 Умер бывший глава СССР Никита ХРУЩЁВ.

2001 В США боевики-смертники из террористической организации "Аль-Каида" захватили 11 пассажирских самолётов. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (Нью-Йорк), ещё один - в здание Пентагона - штаб-квартиры Министерства обороны США. В результате этой крупнейшей в мире серии терактов погибли 2 тыс. 996 человек, свыше 6 тыс. человек получили ранения. Финансовые потери оценили в $83 млрд.

2015 Башенный кран упал на мечеть Аль-Харам в Мекке (Саудовская Аравия) и задавил насмерть 107 человек.

 
 
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