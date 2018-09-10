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Мировые цены на пшеницу выросли двое на фоне неурожая в ряде стран

11.09.2018 00:20 — Разное | Ежедневник  
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Мировые цены на пшеницу выросли двое на фоне неурожая в ряде стран

В течение августа мировые цены на пшеницу выросли в цене в два раза по причине неурожая в Европейском союзе и в России.

Как отмечается в докладе ФАО, несмотря на столь значительный рост цен на пшеницу, в целом индекс цен на зерно увеличился за август всего на 4%. Это обусловлено тем обстоятельством, что в мире ожидается рост производства других видов зерновых, которые и компенсируют потери по пшенице. Впрочем, полной компенсации не произойдет, и общий зерновой сбор ожидается самым низким за последние три года.

Несмотря на то, что ФАО скорректировал в сторону увеличения общий прогноз по производству зерна, урожай все равно ожидается низким - 2587 млн тонн. Это на 64,5 млн тонн (2,4%) меньше, чем было собрано в 2017 году. Якорем здесь выступает пшеница, урожай которой ожидается самым низким за последние 5 лет. Согласно прогнозам ФАО, ее будет собрано всего 722 млн тонн, в то время как в 2017 году было более 756 млн тонн.

Больше всего от неурожая пострадали Скандинавские страны, Австралия, Китай и Россия. При этом небольшое повышение урожайности пшеницы отмечается в Аргентине и США прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Потери ожидаются и в мировом производстве фуражного зерна. По прогнозам ФАО оно составит почти 1354 млн тонн, что на 36,4 млн тонн (2,6%) ниже уровня прошлого года. Но здесь значительные потери из-за засухи в ЕС и России, были в большей степени компенсированы благоприятными видами на урожай кукурузы в Китае, в Украине и в США.

Засуха в ЕС и России принесла потери и по производству ячменя, однако они были компенсированы более высокой урожайностью в других странах. Поэтому прогноз ФАО по ячменю остался практически на уровне 2017 года.

Обозначенные выше потери будут также компенсированы более высокой урожайностью риса. Ожидается, что в 2018 году его будет собрано 511,8 млн тонн, что на 1,3% выше уровня 2017 года, что является историческим рекордом.

На текущие мировые цены на зерно повлияет и прогноз по увеличению мирового потребления зерна. Ожидается, что в 2018 году он вырастет на 30 млн тонн (1,2%) выше, чем в сезоне в 2017-2018 годов. По прогнозам ФАО, увеличение потребления кукурузы на корм скоту и в промышленных целях приведет к росту совокупного потребления кукурузы до 1105 млн тонн, что почти на 30 млн тонн (2,8%) превышает показатель потребления в сезоне в 2017-2018 годов.

Потребление риса в сезоне 2018-2019 годов, по прогнозам, вырастет на 1,1%, то есть до 509,6 млн тонн.

В результате этого глобальный индекс соотношения запасов и потребления зерна снизится до 27,3 %, что станет самым низким показателем с сезона 2013-2014 годов. При этом запас пшеницы опустился ниже исторического минимума на 7,8%.

При прогнозируемом уровне показатель обеспеченности основных экспортеров пшеницы на конец сезона опустится до самого низкого за последние 6 лет уровня – 15,3%. Именно этот фактор и стал главной причиной роста мировых цен на пшеницу.

По прогнозам ФАО, объем торговли зерном в 2018-2019 годах составит почти 414 млн тонн. Это на 6,4 млн тонн (1,5%) ниже показателей предыдущего рекордного сезона. Снижение коснется в первую очередь пшеницы - минус 1,8 % (3,2 млн тонн), сорго - минус 14,4% (1,1 млн тонн), и риса – минус 1,1% (518 тыс. тонн).

 
 
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В течение августа мировые цены на пшеницу выросли в цене в два раза по причине неурожая в Европейском союзе и в России.
 
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