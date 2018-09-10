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В Барановичах нетрезвый водитель врезался в дерево, уходя от погони

11.09.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Водитель, вызвавший подозрение своим поведением, попал в поле зрения сотрудников ГАИ Барановичского ГОВД в воскресенье, 9 сентября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58736.php

В Барановичах нетрезвый водитель врезался в дерево, уходя от погони

‒ Инспекторы ДПС в служебном автомобиле находились на улице Фроленкова города Барановичи, когда мимо них проехал автомобиль «Рено-Сценик», который вызвал подозрение, ‒ рассказал старший госавтоинспектор ОГАИ Барановичского ГОВД Евгений Малевич. ‒ Инспекторы подали водителю сигнал остановиться, однако тот им не внял и попытался скрыться.

Началась погоня. Водитель петлял по переулкам вблизи Фроленкова. Однако патрульный автомобиль преследовал нарушителя по пятам.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58736.php

В Барановичах нетрезвый водитель врезался в дерево, уходя от погони

Вскоре «гонщик» снова выехал на Фроленкова, где сьехал в кювет и врезался в дерево.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58736.php

В Барановичах нетрезвый водитель врезался в дерево, уходя от погони


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58736.php

В Барановичах нетрезвый водитель врезался в дерево, уходя от погони

Уже после аварии было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: перед тем как сесть за руль, он выпивал в одном из кафе вблизи железнодорожного вокзала.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58736.php

В Барановичах нетрезвый водитель врезался в дерево, уходя от погони

В отношении нарушителя составлено 5 административных протоколов: за вождение в нетрезвом состоянии, управление автомобилем без прав, создание аварийной обстановки, ДТП и отсутствие ремня безопасности.

 
 
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Водитель, вызвавший подозрение своим поведением, попал в поле зрения сотрудников ГАИ Барановичского ГОВД в воскресенье, 9 сентября. ‒ Инспекторы ДПС в служебном...
 
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