В Барановичах нетрезвый водитель врезался в дерево, уходя от погони

Водитель, вызвавший подозрение своим поведением, попал в поле зрения сотрудников ГАИ Барановичского ГОВД в воскресенье, 9 сентября.



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‒ Инспекторы ДПС в служебном автомобиле находились на улице Фроленкова города Барановичи, когда мимо них проехал автомобиль «Рено-Сценик», который вызвал подозрение, ‒ рассказал старший госавтоинспектор ОГАИ Барановичского ГОВД Евгений Малевич. ‒ Инспекторы подали водителю сигнал остановиться, однако тот им не внял и попытался скрыться.

Началась погоня. Водитель петлял по переулкам вблизи Фроленкова. Однако патрульный автомобиль преследовал нарушителя по пятам.



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Вскоре «гонщик» снова выехал на Фроленкова, где сьехал в кювет и врезался в дерево.



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Уже после аварии было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: перед тем как сесть за руль, он выпивал в одном из кафе вблизи железнодорожного вокзала.



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В отношении нарушителя составлено 5 административных протоколов: за вождение в нетрезвом состоянии, управление автомобилем без прав, создание аварийной обстановки, ДТП и отсутствие ремня безопасности.