Ремонт дорог в городе Бресте продолжается

Сегодня дорожно-ремонтная техника появилась на оживленном путепроводе Брестского железнодорожного вокзала: идет фрезерование старого слоя асфальта на правой стороне моста (с улицы Ленина).



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Завтра планируют заасфальтировать данный участок проезжей части.



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Параллельно идет подготовительная работа на улице Белова.



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Напомним, с 3 сентября изменилась организация проезда машин скорой медицинской помощи. С прошлого понедельника транспорт специального назначения движется по улице Гоголя, через ул. Коммунистическую и Белова с поворотом во двор Брестской городской поликлиники №2 и заездом в приемное отделение.



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Благодаря работникам ДЭП новое дорожное покрытие появится здесь уже завтра.