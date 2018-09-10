|
Ремонт дорог в городе Бресте продолжается
11.09.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня дорожно-ремонтная техника появилась на оживленном путепроводе Брестского железнодорожного вокзала: идет фрезерование старого слоя асфальта на правой стороне моста (с улицы Ленина).
Завтра планируют заасфальтировать данный участок проезжей части.
Параллельно идет подготовительная работа на улице Белова.
Напомним, с 3 сентября изменилась организация проезда машин скорой медицинской помощи. С прошлого понедельника транспорт специального назначения движется по улице Гоголя, через ул. Коммунистическую и Белова с поворотом во двор Брестской городской поликлиники №2 и заездом в приемное отделение.
Благодаря работникам ДЭП новое дорожное покрытие появится здесь уже завтра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня дорожно-ремонтная техника появилась на оживленном путепроводе Брестского железнодорожного вокзала: идет фрезерование старого слоя асфальта на правой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)