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Ремонт дорог в городе Бресте продолжается

11.09.2018 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня дорожно-ремонтная техника появилась на оживленном путепроводе Брестского железнодорожного вокзала: идет фрезерование старого слоя асфальта на правой стороне моста (с улицы Ленина).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается

Завтра планируют заасфальтировать данный участок проезжей части.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается

Параллельно идет подготовительная работа на улице Белова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается

Напомним, с 3 сентября изменилась организация проезда машин скорой медицинской помощи. С прошлого понедельника транспорт специального назначения движется по улице Гоголя, через ул. Коммунистическую и Белова с поворотом во двор Брестской городской поликлиники №2 и заездом в приемное отделение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58735.php

Ремонт дорог в городе Бресте продолжается

Благодаря работникам ДЭП новое дорожное покрытие появится здесь уже завтра.

 
 
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