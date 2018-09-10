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Ученые из Калифорнийского университета создали «умные» таблетки

11.09.2018 — Разное | Полымя  
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Долгое время ученые всего мира пытались найти способ «заставить» таблетки двигаться в нужном направлении в организме человека, не прибегая к различным ухищрениям, вроде магнитного поля, микроботов и так далее. И вот, наконец, это удалось группе исследователей из США. Они не просто придумали способ сделать задуманное, но и использовали для этого весьма интересную технологию.

Ученые из Калифорнийского университета создали «умные» таблетки

Как сообщает редакция издания ACS Nano, за разработку отвечает команда исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Их новое изобретение в фармации чем-то похоже на работу турбины, только в значительно уменьшенном виде. Они представляют собой многослойные сферические частицы размером около 20 микрометров. В качестве ядра выступают молекулы магния, покрытые слоем диоксида титана и 100-нанометоровым слоем мальтозы и лактозы. Последний нужен для того, чтобы защитить структуру и обеспечить ее прилипание к стенкам желудка или кишечник тогда, когда это будет необходимо. Помимо этого, в состав частицы входит PLGA — полилактид ко-гликолид, являющийся переносчиком препарата.

До этого испытания технологии проводились несколько лет. Попадая в ЖКТ, магний начинает работать в качестве топлива, направляя частицу туда, куда необходимо. Регулируя количество магния, можно добиться разной «дальности передвижения» и соответственно рассчитать места, где частица остановится и начнет действовать. В ходе лабораторных исследований на животных вместо лекарства был использован светящийся краситель, доставку которого можно было наблюдать в режиме реального времени. Эксперимент увенчался успехом и сейчас ученые начинают работать над удешевлением своей технологии.

Источник: hi-news.ru
*Фото носит иллюстративный характер

 
 
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Долгое время ученые всего мира пытались найти способ «заставить» таблетки двигаться в нужном направлении в организме человека, не прибегая к
 
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