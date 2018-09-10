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Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

11.09.2018 — Разное | Полымя  
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101 616 человек – столько проживает в городе Лиде по данным на 2018 год. Более 130 000 человек посетило фестиваль LIDBEER-2018. Массовое мероприятие, не так ли? Наш корреспондент побывал на празднике в компании лидчанки Софии.

– «Лидбир» у нас уже четвертый раз, раньше это был просто праздник города, – рассказывает София. – Но теперь это уже, наверное, праздник всей страны, потому что приезжают отовсюду, даже из-за границы.

Теперь это уже, наверное, праздник всей страны.

Центральные улицы города были перекрыты еще за два дня до начала, расставлялись палатки, поддоны, ограждения. В отличие от прошлых лет, в этот раз город позаботился о достаточном количестве мусорных контейнеров и биотуалетов.

8 сентября внутри Лиды образовалась своеобразная страна со своими областями, указателями и даже эпохами. Пока одни покупали памятные сувениры, другие ждали попкорн и сладкую вату, третьи посещали рыцарский турнир, четвертые отрывались на дискотеке 80-ых, а пятые с нетерпением ждали ее, группировку «Ленинград».

8 сентября внутри Лиды образовалась своеобразная страна со своими областями, указателями и даже эпохами.

– Вроде бы территория праздника не такая уж и большая, но и места всем хватает, и много чего размещено. Вот там можно купить именные ручки, там шашлык жарят, – указывала София, – тут делают тату хной и аквагрим, а мы пойдем и купим сладкую вату.

По дороге мы обнаружили целый детский городок: много батутов, каруселей, даже лазертаг – в общем, было все, кроме, как оказалось впоследствии, самого необходимого: салфеток. Вата, как ни странно, оказалась сладкой и липкой, а салфетки мы предусмотрительно забыли.

Даже на окраинах города можно было танцевать под «Экспонат».

Фестиваль длился весь день, но время пролетело так быстро. Праздник закончился громким концертом, где «громким» – это ничуть не преувеличение. Как мы узнали позже, даже на окраинах города можно было танцевать под «Экспонат». А праздничный салют поставил в «LIDBEER» запятую. Фестиваль ведь не заканчивается, через год увидимся снова.

Елизавета МУТИЛОВИЧ
Фото автора

★ В объективе — LIDBEER ★

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

Журналист газеты «Полымя» привез с фестиваля LIDBEER фото и мощный заряд позитива

 
 
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101 616 человек – столько проживает в городе Лиде по данным на 2018 год. Более 130 000 человек посетило фестиваль
 
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