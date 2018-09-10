Минское «Динамо» проиграло четвертый матч подряд в новом сезоне КХЛ

В первом для себя в нынешнем сезоне домашнем матче «Динамо» проиграло «Йокериту» со счетом 1:4.

Счет во встрече открыли гости: на 17-й минуте в большинстве отличился Джефф Платт. Еще одно большинство – на 33-й минуте – реализовал Алекс Грант. На 44-й минуте Ессе Йоэнсуу забросил третью шайбу.

«Динамо» сумело отыграть лишь один гол стараниями Кристиана Хенкеля (45-я). Однако на большее у минчан сил не хватило. Вдобавок на 60-й минуте четвертую шайбу в ворота столичного клуба забросил Марко Анттила.

- Поздравляю Лаури и его команду с победой. У «Йокерита» получилось отлично проявить себя во всех компонентах: и игре «пять на пять», и действиях в неравных составах, и мастерстве вратаря. Что касается нашей дружины, еще нужно много работать, в первую очередь над результативностью атаки. Создаем много моментов, но довести дело до гола не получается. Отличились лишь один раз, но при счете 0:3 было уже поздно, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

Поражение от «Йокерита» - четвертое подряд для «Динамо» в рамках нынешнего сезона КХЛ.