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Минское «Динамо» проиграло четвертый матч подряд в новом сезоне КХЛ

11.09.2018 07:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Минское «Динамо» проиграло четвертый матч подряд в новом сезоне КХЛ
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

В первом для себя в нынешнем сезоне домашнем матче «Динамо» проиграло «Йокериту» со счетом 1:4.

Счет во встрече открыли гости: на 17-й минуте в большинстве отличился Джефф Платт. Еще одно большинство – на 33-й минуте – реализовал Алекс Грант. На 44-й минуте Ессе Йоэнсуу забросил третью шайбу.

Минское «Динамо» проиграло четвертый матч подряд в новом сезоне КХЛ Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в третьем матче КХЛ подряд

«Динамо» сумело отыграть лишь один гол стараниями Кристиана Хенкеля (45-я). Однако на большее у минчан сил не хватило. Вдобавок на 60-й минуте четвертую шайбу в ворота столичного клуба забросил Марко Анттила.

- Поздравляю Лаури и его команду с победой. У «Йокерита» получилось отлично проявить себя во всех компонентах: и игре «пять на пять», и действиях в неравных составах, и мастерстве вратаря. Что касается нашей дружины, еще нужно много работать, в первую очередь над результативностью атаки. Создаем много моментов, но довести дело до гола не получается. Отличились лишь один раз, но при счете 0:3 было уже поздно, - слова главного тренера «Динамо» Горди ДУАЙЕРА приводит официальный сайт клуба.

Поражение от «Йокерита» - четвертое подряд для «Динамо» в рамках нынешнего сезона КХЛ. 

 
Теги: Минск
 
 
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