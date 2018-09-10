Футбол. Молодежная сборная Беларуси в квалификации ЧЕ была разгромлена хорватами

В домашнем матче отборочного раунда ЧЕ-2019 молодежная сборная Беларуси (U-21) разгромно уступила сверстникам из Хорватии.





БЕЛАРУСЬ (U-21) — ХОРВАТИЯ (U-21) — 0:4





10 cентября. Гродно. Стадион "Нёман"





Беларусь: Щербицкий — Швецов, З.Волков, А.Павловец, А.Иванов — Березкин, Эбонг, В.Климович — Шевченко (М.Яблонский), Д.Антилевский(Седько, 64), Печенин (В.Лисакович, 56).





Голы: 0:1 — (16). 0:2 — (44). 0:3 — (46). 0:4 — (65).





Положение команд в отборочной группе 1: Греция — 22 очка (8 игр; разница мячей 24-3), Хорватия — 19 (8; 25-5), Чехия — 13 (8; 13-14), Беларусь — 11 (8; 10-12), Молдова — 7 (9; 8-22), Сан-Марино — 0 (9; 1-25).





Победители девяти отборочных групп выходят напрямую в финальную стадию ЧЕ, а четыре лучшие команды среди занявших вторые места примут участие в стыковых матчах.





Наша команда потеряла шансы на выход в финальную часть мододежного чемпионата Европы.









11 октября белорусская команда примет в Борисове чехов, а 16 октября проведет в Греции заключительный матч отборочного турнира ЧЕ-2019.



