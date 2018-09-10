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Фотофакт: «тунеядцы» Борисова устроили сегодня несанкционированное массовое мероприятие

11.09.2018 07:26 — Разное | Партизан  
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Впечатляющее фото сделал борисовчанин сегодня утром на железнодорожном вокзале.



Представление о масштабах ежедневной трудовой миграции жителей Борисова в столицу страны дает фотография, сделанная сегодня утром Алексеем Серченей и опубликованная в «Типичном Борисове».

Очередь к железнодорожным кассам на электропоезд до Минска весьма внушительна. И очень напоминает несанкционированное массовое мероприятие, которое почему-то никто не пресекает. А ведь многие борисовчане, работающие в столице, ежедневно добираются туда еще и на личном автотранспорте, и на маршрутных такси.

Складывается впечатление, что созданной в Борисовским райисполкоме комиссии по координации работы по содействию занятости населения есть смысл проводить выездные заседания непосредственно на железнодорожном и автомобильном вокзалах.

В самом деле, безработных в Борисовском районе по данным на 1 августа 2018 года официально числилось 432 человека или 0,6 % от экономически активного населения. В то же время количество свободных рабочих мест в районе, если исходить из списка вакансий на 5 сентября, значительно больше — 650.

И в то время, когда Борисовский район задыхается от нехватки рабочих рук, переполненные электрички увозят каждое утро эти самые рабочие руки в Минск.


 
Теги: Минск
 
 
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Впечатляющее фото сделал борисовчанин сегодня утром на железнодорожном вокзале.
 
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