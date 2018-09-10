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Балтика принесет морскую прохладу

11.09.2018 07:18 — Разное | Партизан  
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Первые две недели сентября оказались по-летнему теплыми, температурный фон в среднем был на 3-5 градусов выше климатической нормы. На этой неделе дождей будет немного, ожидается преобладание теплой погоды, сообщили специалисты Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Только с середины недели в северных районах страны под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, станет холоднее.

Уже завтра погода начнет меняться. В среду местами пройдут кратковременные дожди, а утром в отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем — 20-27 тепла, лишь по северу страны ожидается не выше 18-19 градусов. В четверг в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром по югу страны возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет от 10 до 15 тепла, днем ​​— плюс 17-24 градуса, по югу страны воздух прогреется от плюс 25 до плюс 27 градусов.

Немного похолодает в пятницу. В этот день погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем ​​по западу страны, который будет находиться под влиянием атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью станет холоднее, и до утра температура воздуха понизится до 6-13 тепла. Днем ожидается от плюс 17 до плюс 24 градусов, по югу страны воздух прогреется до 26 тепла.


 
 
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Первые две недели сентября оказались по-летнему теплыми, температурный фон в среднем был на 3-5 градусов выше климатической нормы. На этой неделе дождей будет...
 
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