Балтика принесет морскую прохладу

Только с середины недели в северных районах страны под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, станет холоднее.





Уже завтра погода начнет меняться. В среду местами пройдут кратковременные дожди, а утром в отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем — 20-27 тепла, лишь по северу страны ожидается не выше 18-19 градусов. В четверг в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром по югу страны возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет от 10 до 15 тепла, днем ​​— плюс 17-24 градуса, по югу страны воздух прогреется от плюс 25 до плюс 27 градусов.





Немного похолодает в пятницу. В этот день погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь днем ​​по западу страны, который будет находиться под влиянием атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью станет холоднее, и до утра температура воздуха понизится до 6-13 тепла. Днем ожидается от плюс 17 до плюс 24 градусов, по югу страны воздух прогреется до 26 тепла.



