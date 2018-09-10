Владимир Сташкевич: зачем они задерживали?! Сейчас про мое задержание с БЧБ может узнать комиссия по статусам марафонов

"Я когда бежал, уже понял, что что-то будет. Слышал переговоры по рации, их же там много было на тротуаре. Говорили, мол, бежит с флагом, один раз даже прошла команда на задержание. Я сразу пристроился в толпу людей, ближе к центру проезжей части. Думал, если все же выбегут на дорогу за мной, еще посмотрим кто кого победит в беге. В итоге задержали только после финиша.





Сначала со мной разговаривали в автозаке, потом привезли в РОВД Центрального района. Составили два протокола — один о задержании, второй — об изъятии БЧБ флага. В первом протоколе так и написали — "бежал с БЧБ флагом". Я удивился, что больше в протокол ничего не добавили, типа, махал руками, ругался матом, хватал за форму. Флаг забрали на экспертизу, 10 дней на нее отводится. Сказали, в зависимости от ее результата будет принято решение о возбуждении административного процесса. Или невозбуждении.





Со мной все вежливо обращались. И я себя вел спокойно. Спрашивали, зачем бежал с флагом, по какой причине. Я говорю, а что в этом такого? С чем я еще должен бежать, когда исполнилось 100 лет БНР. Разве этот флаг запрещен законом?





Спрашивали меня, как прошел полумарафон, как к нему нужно готовиться, какие тренировки. Один из омоновцев, крепкий такой лейтенант, даже пригласил меня чаю попить, пока идет оформление. Я же ничего не ел после забега и почти не пил. Когда меня отпускали, пожелали мне всего доброго.



