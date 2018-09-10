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Сергей Черечень готов принять лидерство в партии от Шушкевича, рассказал зачем ему это нужно

11.09.2018 07:12 — Разное | Партизан  
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9 сентября в Минске прошел VII съезд Белорусской социал-демократической Грамады. Председатель партии Станислав Шушкевич накануне объявил, что покидает пост. Но съезд принял решение, что без председателя, который попал в больницу, нового лидера выбирать некорректно, пишет Радио «Свабода».

Сергей Черечень готов принять лидерство в партии от Шушкевича, рассказал зачем ему это нужно
Активной позицией на съезде выделялся один из заместителей председателя, 33-летний Сергей Черечень. В самом начале съезда он предложил изменить партийную символику, убрав с логотипа кулак, который держит символ социал-демократов — розу. А потом предложил основные направления в работе партии. В БСДГ некоторые полагают, что именно он может возглавить партию после Шушкевича.

Кто такой Сергей Черечень?
Сергей Черечень, бизнесмен, бывший коммунист— директор ОАО «Монтаж Техника». Родился в Могилеве. Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Еще в студенчестве вел ряд проектов, занимался бизнесом.

Имеет гражданскую жену (индивидуального предпринимателя, у которой свой свадебный салон), трехлетнюю дочь, живет с ними и тещей.

В 2016 году пробовал баллотироваться в Палату представителей по 108-му Калиновскому округу столицы. Однако районная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на то, что 32,1% подписей за его выдвижение оказались недействительными. Летом 2016 года, когда он выдвигался в депутаты, был членом Коммунистической партии Беларуси. Из КПБ вышел по собственному желанию в конце 2017 года, вступил в БСДГ и вскоре был избран заместителем председателя.

Решение перенести выборы лидера партии созрело в ходе съезда
Сергей, ожидали ли Вы такого развития событий на съезде — переноса выборов председателя партии и заместителей на вторую сессию съезда? Это было запланировано или это спонтанное предложение, возникшее уже во время съезда? Было ли это согласовано с руководителем БСДГ Станиславом Шушкевичем?

— Мы коллегиально приняли такое решение на съезде, потому что все мы с большим уважением относимся к лидеру нашей партии и проводить сегодня выборы без его участия было бы неправильно.

Но Шушкевич накануне съезда, буквально в пятницу, из больничной палаты давал интервью СМИ и говорил, что устал, что ему много лет, он готов покинуть пост.

— Мы долго со Станиславом Станиславовичем этот вопрос обсуждали. Но решение отложить выборы приняли только на съезде 9 сентября.

Сергей, вы бизнесмен, но с уклоном, так сказать, в политику: уже пытались выдвигаться кандидатом в депутаты Палаты представителей, в настоящее время являетесь заместителем председателя БСДГ. Все мы знаем массу печальных примеров, когда бизнесмены шли в политику и у них начинались проблемы с бизнесом. Не опасаетесь ли вы, что это может повредить вашему бизнесу?

— Если бы не опасался, было бы странно… Но, во-первых, я живу в этой стране и никуда отсюда уезжать не намерен, я понимаю, что мои дети здесь будут жить, я не хочу, чтобы они уезжали. Именно поэтому я хочу постараться, чтобы сделать что-то хорошее, правильное для этой страны. И работая именно в политической сфере, я понимаю, что могу сделать достаточно много хорошего и правильного для своей страны.

Да, я понимаю, что могут возникнуть проблемы; возможно, будет непонимание, возможно, будет прессинг, Но не попробуешь — неузнаешь. Я рисковый парень.

Был коммунистом, стал социал-демократом
Когда вы хотели стать кандидатом в депутаты осенью 2016 года, вы писали, что являетесь членом провластной Коммунистической партии Беларуси. И такой разворот в оппозиционную партию…

— Да, я действительно являлся членом КПБ, причем вступил в партию осознанно. Но довольно ского разочаровался. В Коммунистической партии Беларуси все инициативы, которые я предлагал, разбивались о стену непонимания. Поэтому я принял решение выйти из КПБ и применить свои знания, возможности и желания в иной политической структуре.

Партия БСДГ — это именно та структура, где я смогу использовать свой потенциал. Я вышел из КПБ за несколько недель до последних выборов в местные Советы. Я написал заявление о выходе из КПБ.

Но в Беларуси целых три социал-демократические партии: БСДГ, БСДП «НГ» и БСДП. Почему выбрали именно БСДГ?

— Бесспорно, из-за лидера. Станислав Шушкевич — очень уважаемый человек, мне было приятно с ним познакомиться и работать вместе. С такой исторической фигурой работать — большая честь. Поэтому, в первую очередь, мой выбор был обусловлен именно личностью лидера, честного, ответственного, с внутренним стержнем, который всегда работал на свою страну

Вы сказали, что вышли из КПБ накануне последних местных выборов. Как за такой короткий срок (выборы были совсем недавно — 18 февраля 2018 года) — вы стали заместителем председателя партии? Почему так стремительно все произошло?

— По факту деятельности, по факту предложений, инициатив. У меня неплохое портфолио, Станислав Станиславович на заседании последней Центральной Рады партии внес предложение избрать меня заместителем председателя партии.

«Мы должны сейчас поработать над имиджем партии»
— Как расшевелить людей, которые настороженно относятся к оппозиции? Какие креативные идеи предлагаете?

— На съезде БСДГ я выступил со своим видением основных направлений нашей работы. Их несколько: увеличение доли присутствия на информационной, политической и социальной аренах страны; популяризация и «брендирование» партийной программы БСДГ как среди молодежи, так и пожилого поколения; повышение уровня «узнаваемости» партийного руководства и лояльности населения; формирование сплоченного коллектива в масштабах страны.

Я полностью разделяю мнение, что точечные акции протеста, не поддержанные большинством общества, негативно сказываются и на имидже, и на статусе оппозиции. Только созидательные действия, только предложения конструктивных решений в сложных и простых проблемах помогут изменить статус и имидж оппозиции. Мы должны сейчас поработать над имиджем партии, заинтересовать наших граждан, показать, на что мы способны и делаем это не ради «галочки», а делаем это, как видно по нашему слогану, «с любовью» к родине, к гражданам, живущим в этой стране.

Акции протеста, шествия, оппозиционные митинги — это все необходимо для выражения своего мнения. Но параллельно с этими мероприятиями необходимы созидательные «телодвижения», действия, нечто хорошее, позитивное. Мы должны показать белорусам, что хотим не просто конфликтовать или быть в конфронтации, а хотим и что-то предложить и настаивать на том, чтобы наши конструктивные предложения осуществлялись.

— Назовите хоть одно конструктивное предложение.

— Читайте нашу программу.

— Какое первое мероприятие проведет БСДГ после съезда?

— Мы проведем заседание Центральной Рады и будем готовиться ко второй сессии съезда, где изберем руководство.

Разговаривает по-русски, но обещает «подтянуть» белорусский язык
— Вы разговариваете по-русски, ваши предложения по направлениям деятельности тоже написаны по-русски. Вам не кажется, что это диссонанс, так как председатель и символ партии БСДГ Станислав Шушкевич — принципиально белорусскоязычный человек?


— Я прекрасно понимаю белорусский язык, но у меня нет практики языка. Если я начну говорить по-белорусски, у меня будет много ошибок. А трасянка не приветствуется в обществе. Я обязательно «подтяну» белорусский язык, и если у меня будет более-менее получаться, я перейду на белорусский язык. Все люди моего возраста понимают его, хотят на нем разговаривать, но без активной языковой практики тяжело.




 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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9 сентября в Минске прошел VII съезд Белорусской социал-демократической Грамады. Председатель партии Станислав Шушкевич накануне объявил, что покидает пост. Но...
 
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