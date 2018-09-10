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У Сенцова гипоксия, он написал завещание, но не сдается - сестра

11.09.2018 07:08 — Разное | Партизан  
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У политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова в связи с голодовкой развилась гипоксия, он написал завещание. Об этом сообщила в Facebook его сестра Наталья Каплан.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории. Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое, ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!" - написал Сенцов.

Каплан пишет, что Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции, он написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Размещенная на сайте Белого дома электронная петиция в поддержку украинского политзаключенного в России Олега Сенцова и других узников Кремля набрала необходимые для рассмотрения президентом США Дональдом Трампом 100 тысяч подписей пользователей.

Сенцов начал бессрочную голодовку 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных.
  


 
 
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У политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова в связи с голодовкой развилась гипоксия, он написал завещание. Об этом сообщила в Facebook его сестра...
 
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