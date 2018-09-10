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В центре Парижа обокрали саудовскую принцессу
Принцесса из Саудовской Аравии заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.
Пострадавшая, имя которой не называется, сказала, что драгоценности были украдены днем 7 сентября. Полицейские не обнаружили никаких признаков взлома.
Женщина сказала следователям, что драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.
Это вторая громкая кража в отеле в Париже в 2018 году. В январе пятеро мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля, разбили несколько витрин в торговой галерее и забрали ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные часы.
Полиция поймала трех грабителей внутри отеля, а двое других, которые сбежали на скутере, бросили сумку с награбленным.
В конце июля полиция Дубая обнаружила редкий голубой бриллиант стоимостью $20 млн, который был похищен ранее из хранилища одной из компаний и отправлен на Шри-Ланку.
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Принцесса из Саудовской Аравии заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на...
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