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В центре Парижа обокрали саудовскую принцессу

11.09.2018 07:05 — Разное | Партизан  
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Принцесса из Саудовской Аравии заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Пострадавшая, имя которой не называется, сказала, что драгоценности были украдены днем 7 сентября. Полицейские не обнаружили никаких признаков взлома.

Женщина сказала следователям, что драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.

Это вторая громкая кража в отеле в Париже в 2018 году. В январе пятеро мужчин, вооруженных топорами, вошли в вестибюль отеля, разбили несколько витрин в торговой галерее и забрали ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные часы.

Полиция поймала трех грабителей внутри отеля, а двое других, которые сбежали на скутере, бросили сумку с награбленным.

В конце июля полиция Дубая обнаружила редкий голубой бриллиант стоимостью $20 млн, который был похищен ранее из хранилища одной из компаний и отправлен на Шри-Ланку.    

 
 
Ссылка на источник 60
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Принцесса из Саудовской Аравии заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из ее номера в отеле Ritz в Париже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на...
 
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