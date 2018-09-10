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Модель с серьезной болезнью кожи стала новым ангелом Victoria's Secret

11.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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На днях мы рассказывали о кастинге Victoria’s Secret, на который съехались красавицы со всего мира. И гадали: изменит ли бренд своим консервативным представлениям о женской красоте с учетом бодипозитивной тенденции в мире моды? Так и произошло. Новым лицом Victoria’s Secret станет Винни Харлоу — девушка написала об этом в своем инстаграме.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 8 Сен 2018 в 9:14 PDT

У Винни Харлоу безупречная фигура и правильные черты лица, но назвать ее шаблонной красоткой никак нельзя. У девушки сложное, до конца не изученное кожное заболевание «витилиго» — именно из-за него на лице и теле модели есть крупные белые пятна.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Авг 2018 в 7:19 PDT

Сегодня витилиго практически не поддается лечению, поэтому девушке нужно было научиться жить со своими особенностями и полюбить их. Это было непросто, так как в детстве одноклассники издевались над Винни, называли ее «коровой» и «зеброй». Она много раз меняла школу и даже задумывалась о самоубийстве.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 28 Авг 2018 в 7:59 PDT

Наверное, маленькая Винни очень удивилась бы, узнай она про то, что в будущем станет участницей шоу «Топ-модель по-американски», героиней журналов Vogue и Cosmopolitan, под аплодисменты выступит с TED-презентацией, в которой расскажет о своей жизни с витилиго… А теперь еще и выйдет на подиум в шоу Victoria’s Secret в качестве нового «ангела» бренда.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 12 Авг 2018 в 7:53 PDT

В своем «Инстаграме» модель написала, что всегда мечтала об этом и не может сдержать слез. Порадуемся за Винни, ведь ее пример поддержит многих девушек, живущих с той же болезнью.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 17 Июл 2018 в 8:37 PDT

 
 
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Удивительная Винни Харлоу появится на показе года и станет новым лицом компании.
 
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