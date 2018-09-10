Предстоит ещё многое сделать, чтобы навести порядок

В Год малой родины активизирована деятельность по наведению порядка. И это правильно: люди должны постоянно заботиться о благоустройстве мест, где они живут и трудятся. От правильной и своевременной организации работ зависит не только внешний вид улиц деревень и посёлков, но и производительность предприятий, учреждений. В этом мы убедились, посетив на днях некоторые населённые пункты Колпенского сельского Совета.

Пресная вода — природный ресурс, который во многих странах сегодня ценится на вес золота. Мировое сообщество с ужасом наблюдает, как быстро истощаются запасы «живительной влаги», учёные разрабатывают и совершенствуют методы её добычи… А наши земляки забывают об элементарной экономии, нерационально используют государственную собственность. В этом мы убедились, побывав на территории молочно-товарной фермы в д. Крупейки. Вода из водонапорной башни просто текла ручьём, орошая прилегающую территорию, где образовались большие лужи.

— Сломалась автоматика, — поясняет начальник инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Гаврик. — Воду можно отключить только вручную. Как видите, это не спешат делать ответственные специалисты. У водопользователей нет понятия о том, какие огромные потери несёт государство по обеспечению бесперебойной добычи пресного природного ресурса. Слова в этом случае бесполезны, придётся применять административные методы убеждения.

В целом, побывав в сельхозподразделениях КСУП «Колпень-Агро», можно было убедиться, что здесь многое делается для наведения порядка. На бетонированных и огороженных площадках установлены контейнеры для хранения мусора и использованных фильтров. Есть ёмкости для складирования золы из котельной, отведены и обозначены места для курения. Хозспособом сносятся аварийные, неиспользуемые животноводческие помещения. Из бетонных конструкций извлекается металл для дальнейшей сдачи вторсырья. Строительные отходы впоследствии могут использоваться для хозяйственных нужд, например, для подсыпки подъездных дорог, бетонирования площадок для новых сенажных ёмкостей и т.д.

Но, увы, работы остаётся ещё очень много, и касается она не только более качественной обкоски. Вблизи МТФ произрастает конопля, встречается и золотарник. Кстати, растение, из которого местные жители любят делать веники для хозяйственных нужд, в нашей стране уже отнесено к категории подлежащих уничтожению. Оно вытесняет из экосистемы другие виды трав.

При отсутствии мест для хранения навоза, он должен своевременно удаляться с ферм и вывозиться на поля. Пока же засохшие кучи органики больше похожи на вершины «айсбергов», подошвы которых могут запросто «захватить» в свой капкан животное или человека. Ведь никто не может сказать, насколько глубоким стало место многолетнего складирования отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота.

Ещё один бич современной катастрофы экологического характера — последствия новейших технологий. Часто по периметру ферм можно увидеть шпагат, которым перетягивается прессованная солома, и куски пленки, используемой для укрытия сенажных ёмкостей. Отходы полимеров не просто портят внешний вид территорий МТФ, но и создают реальную угрозу жизни животных. Телята и коровы, в желудки которых вместе с кормом они попадают, могут погибнуть.

Исправить положение можно, но в эффективности результата должна быть заинтересованность каждого работника. Пока инспекцией выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

В целом на территории н.п. Крупейки и агрогородка Колпень предстоит ещё выполнить немало работы по благоустройству. Основная проблема — травостой на пустующих неиспользуемых землях, дикорастущая древесно-кустарниковая растительность, в том числе и рядом с линиями электропередачи. Обкоска нужна возле пилорамы, на придорожных полосах возле старого кормоцеха, на некоторых улицах населённых пунктов. В стихийные мусоросвалки превратились заброшенные строения неподалёку от Колпенского филиала ДЮСШ.

Надо признать, что в Совете многое делается по благоустройству. Радуют глаз яркие заборы вдоль центральных улиц агрогородка, малые архитектурные формы. Мы стали свидетелями организованной работы местных жителей по покраске ограждений, вырубке молодой поросли акаций… Но чтобы навести должный порядок, предстоит ещё многое сделать.

Людмила Кравцова, «ЛК».

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