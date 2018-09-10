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Как минчанка месяц бегала, ездила на велосипеде, прыгала на скакалке и не похудела

11.09.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Для конкурса «Брось себе вызов» GO.TUT.BY попросил читателей выбрать полезную привычку, придерживаться ее в течение 30 дней — а потом написать, что из этого получилось. 24-летняя минчанка Мария Сазанович рассказала, как каждый день выбирала один вид физической активности: или прыгала на скакалке, или ездила на велосипеде, или бегала.


Фото: из личного архива

Почему столько вариантов? Мария дважды участвовала в акции «30 дней на велосипеде» и сделала для себя вывод: заниматься одним видом физической активности для нее утомительно.

— Чтобы избежать физического и эмоционального истощения, я решила чередовать: подружиться со скакалкой и начать регулярно бегать, перемежая эти занятия с любимой ездой на велосипеде. В день бега буду уделять ему минимум 40 минут, в день скакалки — прыгать дважды в день не меньше 50 раз, а в день велосипеда — проезжать не менее 15 км, — рассказывала она о своем плане.

О своих успехах Мария отчитывалась каждый день в соцсетях.

День первый. Сегодня я прыгала. Сто раз утром и сто раз вечером. Не скажу, что было тяжело, просто я, кажется, разучилась прыгать на скакалке… А еще с ужасом ожидаю 6-го августа, когда отключат горячую воду, потому что с этого дня придется не только успеть поскакать, но еще и помыться в тазике после утренних физнагрузок.

День третий. В будние дни сложно проснуться на час раньше, чтобы побегать перед работой, а вот в выходной встать в 7 утра, когда практически вся семья еще нежится в теплых постелях, вполне под силу. Солнце припекает не на шутку, хотя ночью прошел неплохой дождь.

Бежишь неопределенное количество кругов по пустынному стадиону, в голове — единственная мысль: «Быстрее бы прошли 40 минут!», — потому что ни через 15, ни через 20 минут второе дыхание не соизволило до меня снизойти. Дальше на стадионе становится совсем невмоготу, и я решаю отправиться в сторону дома, ловя на себе удивленные взгляды местного населения, пугая животных.

…Фух, будет очень жаркий день, поэтому так хорошо, что дело уже сделано!

День тринадцатый. На улице все летает в прямом смысле этого слова: дикий ветер, гром и молния, дождь, из-за пыли и песка видимость практически нулевая.
Это я так выбралась на вечернюю (почти ночную) велопрогулку. Провал!
Ну и что было делать? Поехала домой прыгать на скакалке. Плюс 200 прыжков.

День двадцать третий. Когда летняя жара осталась позади, можно ездить в офис без сменной одежды. А в платье очень даже удобно, уже не в первый раз убеждаюсь.

— Август получился действительно активным: 395 км на велосипеде, 23 км бегом и 3198 прыжков через скакалку, — подводит итоги Мария. — И все это с единственным пропуском, когда понятия день и ночь слились воедино. Отговоркой от челленджа не послужил даже сплав, после которого честно отпрыгала еще и на скакалке.

Девушка говорит, что вызов дался ей без труда. Во-первых, спорт затягивает, во-вторых, мотивировала поддержка родных и друзей, которые искренне интересовались успехами, следили за ежедневными публикациями в соцсетях.

— Нашлись даже те, кто изъявил желание присоединиться ко мне в следующих моих экспериментах.


Фото: из личного архива

За это время Мария поняла, что прыжки на скакалке ей нравятся куда больше бега. Что касается результатов, вывод однозначный: чтобы постройнеть, мало просто быть активным.

— Секрет успеха кроется в правильном подходе к питанию. У меня же оно очень сумбурное. Соответственно, и вес совершенно не изменился относительно первого дня.

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24-летняя минчанка Мария Сазанович рассказала, как каждый день выбирала один вид физической активности: или прыгала на скакалке, или ездила на велосипеде, или...
 
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