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Как минчанка месяц бегала, ездила на велосипеде, прыгала на скакалке и не похудела
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Почему столько вариантов? Мария дважды участвовала в акции
— Чтобы избежать физического и эмоционального истощения, я решила чередовать: подружиться со скакалкой и начать регулярно бегать, перемежая эти занятия с любимой ездой на велосипеде. В день бега буду уделять ему минимум 40 минут, в день скакалки — прыгать дважды в день не меньше 50 раз, а в день велосипеда — проезжать не менее 15 км, — рассказывала она о своем плане.
О своих успехах Мария отчитывалась каждый день в соцсетях.
— Август получился действительно активным: 395 км на велосипеде, 23 км бегом и 3198 прыжков через скакалку, — подводит итоги Мария. — И все это с единственным пропуском, когда понятия день и ночь слились воедино. Отговоркой от челленджа не послужил даже сплав, после которого честно отпрыгала еще и на скакалке.
Девушка говорит, что вызов дался ей без труда. Во-первых, спорт затягивает, во-вторых, мотивировала поддержка родных и друзей, которые искренне интересовались успехами, следили за ежедневными публикациями в соцсетях.
— Нашлись даже те, кто изъявил желание присоединиться ко мне в следующих моих экспериментах.
За это время Мария поняла, что прыжки на скакалке ей нравятся куда больше бега. Что касается результатов, вывод однозначный: чтобы постройнеть, мало просто быть активным.
— Секрет успеха кроется в правильном подходе к питанию. У меня же оно очень сумбурное. Соответственно, и вес совершенно не изменился относительно первого дня.
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24-летняя минчанка Мария Сазанович рассказала, как каждый день выбирала один вид физической активности: или прыгала на скакалке, или ездила на велосипеде, или...
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