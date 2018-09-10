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Как не заблудиться в лесу в грибной сезон?

11.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Очень важно уметь в лесу ориентироваться -  советуют специалисты.
 
Лучший способ избежать неприятностей – подготовиться к ним заранее. Поэтому собираясь в лес, надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь, лучше ярких расцветок, обращайте внимание на погодные условия – в пасмурную погоду поход лучше отложить. Возьмите с собой компас, заряженный телефон, запас воды, лекарства, нож, спички. Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились.
 
Как не заблудиться в лесу в грибной сезон?
 
Прежде чем углубиться в лес, обратите внимание на солнце, запомните с какой стороны оно расположено. Если солнце справа, то при выходе в том же направлении из леса нужно, чтобы оно оказалось слева.
 
Важными ориентирами могут быть линии электропередачи, просеки и тропинки. Обнаружив любой из этих объектов, идите вдоль него, и вы обязательно найдете людей. Если тропинка хорошо утоптана, но кусты смыкаются над ней на высоте пояса – это звериная «дорога», которая к жилью не приведет.
 
Как не заблудиться в лесу в грибной сезон?
 
Можно идти на звук: шум трактора слышно за 3-4 км, лай собаки – за 2-3 км, идущий поезд – за 10 км.
 
Если вы всё же заблудились, звоните по номеру 101 или 112 и выполняйте рекомендации диспетчера МЧС.
 
Как не заблудиться в лесу в грибной сезон?
 
 
 
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