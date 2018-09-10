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За сутки на территории области произошел 1 пожар

11.09.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
10 сентября в 17.38 поступило сообщение о пожаре трактора в поле возле деревни Синявщина Ивьевского района. В результате пожара уничтожена кабина, повреждены моторный отсек, колеса. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке).
 
За сутки пожаров в экосистемах не зарегистрировано. С начала года произошел 181 случай загорания сухой растительности на общей площади 67,01 га, 45 лесных пожаров на общей площади 82,59 га и 2 торфяных пожара на общей площади 3,9 га.
 
 
 
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
 
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