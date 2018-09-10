|
За сутки на территории области произошел 1 пожар
11.09.2018 — Разное | Заря над Неманам
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
10 сентября в 17.38 поступило сообщение о
За сутки пожаров в экосистемах не зарегистрировано. С начала года произошел 181 случай загорания сухой растительности на общей площади 67,01 га, 45 лесных пожаров на общей площади 82,59 га и 2 торфяных пожара на общей площади 3,9 га.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)