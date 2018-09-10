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Беспилотный транспорт будущего: Mercedes представил автономный шаттл Vision Urbanetic

11.09.2018 08:44 — Разное | Tut.by  
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Созданный специалистами отделения Mercedes-Benz Vans концепт Vision Urbanetic призван стереть границы между легковушками и коммерческим транспортом.


По сути, Vision Urbanetic — это автономная, самоуправляемся платформа, выполненная по модульному принципу. Габариты шаттла могут варьироваться в зависимости от нужд и потребностей — по задумке, это может быть, например, маршрутное такси с пассажирским модулем, вмещающим до 12 человек либо развозной фургон габаритной длиной 5,14 м и грузовым отсеком объемом 10 кубометров (длина погрузочной платформы — до 3,7 м).


На деле вариантов организации внутреннего пространства у Vision Urbanetic предусмотрено великое множество ввиду отсутствия водительского места и привычных органов управления. Сама платформа может передвигаться и без надстройки, а смена верхних капсул может осуществляться как вручную, так и автоматически за несколько минут. За движение Vision Urbanetic отвечает электрическая силовая установка с неназванными характеристиками.

Основное предназначение мерседесовского беспилотника — каршеринг и доставка грузов, хотя пока речь идет лишь о демонстрационном образце. Напомним, что минувшей зимой схожий вариант беспилотного шаттла представила швейцарское бюро Rinspeed — это Snap, подробности о котором можно узнать здесь.

 
 
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Основное предназначение мерседесовского беспилотника - каршеринг и доставка грузов, хотя пока речь идет лишь о демонстрационном образце.
 
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