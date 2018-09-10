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Белорусы могут попасть в 43 страны мира, не оформляя визу
Жители Сингапура могут посещать 127 стран без визы, эта страна стоит в рейтинге паспортов первой. Белорусы, не оформляя визу, могут попасть в 43 страны.
Эксперты Global Passport Power Rank 2018 опубликовали обновленный рейтинг паспортов на своем сайте
Согласно предоставленным данным, на втором мест стоят Германия, Дания, Швеция и Финляндия, граждане этих стран имеют возможность посещать без визы 126 стран.
Наши ближайшие соседи – поляки, литовца, латыши и эстонцы путешествуют в 119 стран мира без виз. Граждане Украины – в 90 стран, России – 75, Грузии – 73 страны.
Список заканчивается Афганистаном, его граждане имеют возможность безвизового выезда всего в 5 стран. Перед ним стоят жители Сомали и Судана, они могут посещать 9 стран, Сирии – 10, Пакистана – 8, Ирака – 7 стран без визы.
Наша страна стоит в списке под 81 номером. Белорусам доступны поездки в 43 государства без оформления виз.
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Жители Сингапура могут посещать 127 стран без визы, эта страна стоит в рейтинге паспортов первой. Белорусы, не оформляя визу, могут попасть в 43 страны.
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