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Белорусы могут попасть в 43 страны мира, не оформляя визу

11.09.2018 08:54 — Разное | БДГ  
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Жители Сингапура могут посещать 127 стран без визы, эта страна стоит в рейтинге паспортов первой. Белорусы, не оформляя визу, могут попасть в 43 страны.

Эксперты Global Passport Power Rank 2018 опубликовали обновленный рейтинг паспортов на своем сайте Рassportindex.org.

Согласно предоставленным данным, на втором мест стоят Германия, Дания, Швеция и Финляндия, граждане этих стран имеют возможность посещать без визы 126 стран.

Наши ближайшие соседи – поляки, литовца, латыши и эстонцы путешествуют в 119 стран мира без виз. Граждане Украины – в 90 стран, России – 75, Грузии – 73 страны.

Список заканчивается Афганистаном, его граждане имеют возможность безвизового выезда всего в 5 стран. Перед ним стоят жители Сомали и Судана, они могут посещать 9 стран, Сирии – 10, Пакистана – 8, Ирака – 7 стран без визы.

Наша страна стоит в списке под 81 номером. Белорусам доступны поездки в 43 государства без оформления виз.

 
 
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Жители Сингапура могут посещать 127 стран без визы, эта страна стоит в рейтинге паспортов первой. Белорусы, не оформляя визу, могут попасть в 43 страны.
 
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