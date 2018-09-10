И бит, и крашен: как превратить развалюху BMW E39 в конфетку и сколько это стоит

Двадцатилетний автомобиль в идеальном состоянии? Сказка. Тысячи автовладельцев стараются превратить свои изрядно «убитые» машины в почти новые, но безуспешно. А мы попытаемся сделать это с компанией «АвтоСтронг-М» в новом проекте «И бит, и крашен». Рассказываем, как сделать из 19-летней потрепанной BMW E39 настоящую конфетку на зависть «перекупам».

Для такого проекта нам была нужна машина, с которой мы могли бы пройти все круги автомобильного ада. То есть с неисправностями по ходовой и любыми дежурными неполадками, из-за которых не удастся пройти техосмотр. Проблемы по кузову, двигателю и салону приветствовались.

И такую машину мы нашли, хотя на это понадобилось время. Как оказалось, в продаже даже среди проблемных машин много таких, над которыми уже поработали чьи-то «очумелые ручки». А нам никак не хотелось исправлять чьи-то помарки.



Восстановлению подлежит BMW 523i 1999 года с неподтвержденным пробегом более 300 тысяч километров

В результате мы нашли BMW 523i 1999 года выпуска с пробегом в 302 тысячи километров по одометру. Нас в ней привлекли разные моменты: и количество самых разных проблем, и то, что все «натуральное». Правда, со ржавчиной на нижних кромках дверей хозяин все же боролся. Машину перекрашивали около трех лет назад и сделали это совсем неаккуратно, хотя обошлось без шпаклевки.



Можно ли из «уставшей» машины сделать конфетку? Скоро узнаем

Проблем — тьма

Итак, какие же проблемы нам придется исправлять? Простой тест-драйв дает понять, что в подвеске нет ничего живого: все стучит и гремит. Дуэтом воют редуктор и гидроусилитель рулевого механизма.



Ехать страшно: машина издает подозрительные звуки и неуверенно чувствует себя уже на 60 км/ч

Внешний вид не радует: передний бампер просто отсутствует, внешние кузовные панели ржавые. Все до одной. Капот, двери, крышка багажника, передние крылья и — самое больное место — все детали по периметру лобового стекла. Пожалуй, коррозия не затронула только задние крылья.



Коррозия поразила почти все внешние элементы кузова

6-цилиндровый рядный двигатель работает ровно, но, как говорят в народе, «не едет» на свои 170 лошадиных сил. 5-ступенчатая автоматическая коробка подергивает машину при переключениях.



Интерьер неплохо сохранился. Тут грязновато, но больше всего удручает отсутствие некоторых элементов декора

Интерьер обычно не является объектом для безотлагательного ремонта и восстановления, но только не в нашем проекте. Что мы имеем? Неплохо сохранившийся тканевый салон, который не блещет чистотой. Обод рулевого колеса ожидаемо протерт и изношен. К тому же отсутствуют некоторые детали декора и оформления интерьера. Одним словом, проблем и недостатков у нашей BMW 523i очень много. Для нашего проекта это здорово!

Замечаний хватит на несколько автомобилей

Любой ремонт следует начинать с оценки масштаба бедствия. Поэтому мы набрались смелости и первым делом после покупки BMW 523i отправились на линию диагностики — на одну из столичных станций, где автомобили проходят техосмотр. Надежды на то, что пройдем ТО с первого раза, разумеется, нет. Зато услышим мнение специалиста.



Диагностика на станции Гостехосмотра дала объективную картину состояния автомобиля

Первые «несоответствия и замечания» видны невооруженным взглядом. К таковым относятся «ненадежное крепление световых приборов», «отсутствие предусмотренных конструкцией ТС элементов…», «наличие значительных внешних повреждений окраски ТС» и даже «отсутствие в определенных случаях на ТС, опознавательных знаков». В нашем случае речь о знаке «Шипы» ведь на автомобиле установлены шипованные покрышки. Правда, почти все шипы уже осыпались.



После диагностики на линии набралось почти два десятка несоответствий и замечаний

Инструментальный осмотр выявляет, что удельная тормозная сила рабочей и стояночной тормозной системы меньше установленной. В подвеске обнаружены «не предусмотренные конструкцией перемещения ее деталей». Присутствует каплепадение масла и гидравлической жидкости, а также замечено недостаточное количество рабочей жидкости в резервуаре ГУР. Итого набралось 16 несоответствий и несколько замечаний. Отлично! Едем дальше!



Подвеска изношена, есть течи масла. Но это далеко не полный список проблем.

«Поменять все»

Если кто-то думает, что сдать «экзамен» на техосмотре — это сложно, то сильно ошибается. На самом деле диагностика подвески на СТО выявляет гораздо больше проблем. В этом мы убедились на станции технического обслуживания, которая впоследствии будет производить ремонт нашего автомобиля. Разумеется, мы попросили проверить все с пристрастием, чтобы получить максимально полную картину. Иначе в процессе ремонта ходовой части наверняка придется докупать еще какие-то детали, на которые просто не обратили должного внимания.



Полный перечень проблем стал известен в результате диагностики на СТО

Итак, строгий специалист СТО приступает к осмотру и… не находит ничего исправного. В подвеске этой BMW изношено все. В рычагах (если говорить точнее, в рычагах и тягах), передней подвеске разбиты шаровые, порваны сайлентблоки. Правый рулевой наконечник уже отслужил свое, хотя на техосмотре критический люфт рулевого механизма (суммарно более 10 градусов) не был выявлен: он находится в пределах допуска.



Сайлентблоки передних рычагов порваны

Оба передних амортизатора потекли, пыльники и отбойники разбиты и порваны. Детали переднего стабилизатора тоже должны уйти под замену, так как его втулки разрушены, а тяги стучат. Есть серьезные вопросы и к рулевой рейке: все измазано красным трансмиссионным маслом и не совсем понятно, уходит ли оно через саму рейку, либо через гидравлические шланги. С этим обязательно разберемся.



Передние амортизаторы подтекают, их пыльники и отбойники просто развалились от старости

Сзади ситуация чуть получше. К стабилизатору те же вопросы, но амортизаторы в порядке. В сайлентблоках задних Н-образных рычагов обнаружен заметный люфт, а плавающие сайлентблоки так и вовсе как будто отсутствуют — настолько сильно они разбиты. Кроме того, редуктор («главная передача») обильно течет маслом по сальникам.



Из редуктора вытекают последние капли масла

Тормозные диски спереди и сзади сильно изношены, причем задние колодки прилегают к ним лишь наполовину. Также замены требуют датчики АБС, тормозные шланги и тормозные трубки.



Состояние тормозных дисков неудовлетворительное — ездить на таких опасно для жизни

В итоге список запчастей на замену и сопутствующих получился очень длинный. «Нужно поменять все», — констатировал мастер СТО, проводивший осмотр и диагностику подвески. Вот какая смета на новые расходные детали у нас получилась:

Наименование детали Стоимость, бел. руб. Гайка, 2 шт. 10,08 Трос стояночного тормоза, 2 шт. 50,04 Тормозная жидкость, 1 шт. 15,00 Смазка медная, 1 шт. 5,04 Сальник, 1 шт. 22,02 Сальник, 2 шт. 70,08 Гайка, 2 шт. 10,08 Трос стояночного тормоза, 2 шт. 50,04 Тормозная жидкость, 1 шт. 15,00 Смазка медная, 1 шт. 5,04 Колодки тормозные передние, 1 шт. 70,02 Датчик износа колодок, 1 шт. 8,00 Колодки тормозные задние, 1 шт. 40,01 Датчик износа колодок, 1 шт. 5,00 Колодки ручного тормоза, 1 шт. 54,00 Ремонтный комплект пружинок ручника, 1 шт. 13,02 Тормозной шланг передний, 2 шт. 30,00 Тормозной шланг задний, 2 шт. 26,04 Пыльники + отбойники передник, 1 шт. 26,04 Тяга стабилизатора, 2 шт. 58,01 Втулка стабилизатора, 2 шт. 22,01 Тяги стабилизатора задняя, 2 шт. 42,00 Втулка стабилизатора задняя, 2 шт. 8,02 Задний плавающий сайлентблок, 2 шт. 92,02 Болт эксцентриковый, 2 шт. 24,00 Шайба эксцентриковая, 2 шт. 16,08 Болт эксцентриковый, 2 шт. 64,08 Шайба эксцентриковая, 2 шт. 12,00 Итого: 862,77



Для восстановления подвески и тормозов были куплены новые расходники на 863 рубля

В итоге на сумму 863 рубля мы приобрели новые запчасти, многие из которых относятся к категории расходников. Но, помимо них, компания «АвтоСтронг-М» предоставила б/у детали с собственного склада. А именно передние амортизационные стойки в сборе с пружинами и опорными подшипниками, рычаги передней подвески, два Н-образных рычага задней подвески и четыре тормозных диска. Зачем? Мы не просто восстанавливаем автомобиль и считаем, во сколько это обойдется, но и стараемся сэкономить и выяснить, во что выльется такая экономия.



Несколько важных запчастей было приобретено с разборки

Также партнер проекта предоставил исправный (не текущий) задний редуктор, в котором при установке были заменены все сальники и залито новое масло. Вот смета на бывшие в употреблении запчасти и сравнение цен на б/у детали с лицензионными и оригинальными:





Экономия по сравнению с оригинальными деталями колоссальная. Понятно, что в случае неисправности редуктора лучше найти подходящий на авторазборке. То же самое касается уникальных задних Н-образных рычагов для BMW E39. Дело в том, что они существуют только в оригинале, по лицензии их никто не производит. Стоимость одного такого рычага — порядка 850 рублей. Производители среднего ценового сегмента производят для них сайлентблоки, а некоторые предприимчивые фирмы из СНГ даже предлагают полиуретановые изделия. Комплект для двух рычагов обойдется в 120 рублей, плюс работа по перепрессовке. Вот вам лайфхак: один бывший в эксплуатации Н-образный рычаг для BMW E39 с целыми и прочными оригинальными сайлентблоками на разборке можно приобрести за 20 рублей.

Совет: Как выбрать на разборке б/у рычаг? К покупке рычагов прибегают в случае износа запрессованной шаровой опоры или разрушения сайлентблока. Поэтому при выборе рычага внимание уделяем именно им. Сайлентблок, а именно его резина, должна быть целой, без трещин. Шаровая опора должна плавно и туго вращаться в посадочном месте, ее пыльник должен быть целым и без трещин. Для проверки надо взять в ладонь палец шаровой опоры и разместить рычаг горизонтально: если при этом шаровая будет держать его вес и рычаг не будет отклоняться вниз, то опора пригодна к использованию.



Исправная шаровая опора должна держать вес своего рычага

Руководствуясь таким советом, мы выбрали комплект б/у рычагов на переднюю ось. Примечательно, что рычаги-то оригинальные, о чем свидетельствует номер на самом рычаге, эмблема BMW на нем и на сайлентблоке.



Как правило, на разборке на продажу выставляются оригинальные рычаги. Обращайте внимание на присутствующие серийные номера и логотипы

Передние амортизационные стойки новыми продаются без пружины и опорного подшипника. Б/у стойки пришли в сборе — в том виде, в каком они устанавливается на автомобиль. Стоимость каждой — 70 рублей. Мы заменили на них отбойники и пыльники — эти детали стоят 42 рубля за весь комплект. Итого пара совершенно живых и рабочих передних стоек с хорошими пружинами и опорными подшипниками обошлась в 182 рубля.



Бывшие в эксплуатации амортизационные стойки получили новые пыльники и отбойники.

Совет: Как выбрать на разборке б/у амортизатор? Сначала нужно осмотреть амортизационную стойку (амортизатор): она должна быть сухая, без подтеков масла. Далее необходимо обратить внимание на ход штока, вдавливая его с силой в цилиндр (если амортизатор находится внутри пружины, такую проверку без разборки не удастся провести). Если амортизатор маслонаполненный, то шток должен туго и плавно вжиматься и туго выходить обратно. На газонаполненном или газомасляном амортизаторе шток тоже должен туго вжиматься, а выходить из цилиндра самостоятельно. Шток не должен люфтить относительно цилиндра, на нем при выдвижении не должно оставаться следов масла.

Тормозные диски также берем на разборке. В наличии у компании «АвтоСтронг-М» нашлись диски на обе оси с минимальным износом: буртик, свидетельствующий о выработке на рабочей поверхности, отсутствует. Комплект обошелся в 80 рублей.

Совет: Как выбрать на разборке б/у тормозной диск? Первый признак минимального износа диска: отсутствие буртика на внешнем крае. Точно судить о ресурсе тормозных дисков можно по его остаточной толщине. И тут надо четко знать, какая толщина является минимальной — этот параметр разный. Например: номинальная толщина 22 мм, минимальная — 20,4 мм. Иногда минимальное значение толщины тормозного диска указывается изнутри на его центральной (ступичной) части. Также на рабочей поверхности б/у тормозного диска не должно быть глубоких борозд. На дисках для задней оси с барабанным стояночным тормозным механизмом не должно быть избыточной окалины и ржавчины. Впрочем, эти недостатки б/у тормозных дисков исправляются проточкой. При установке тормозной диск необходимо проверить на биение.



Обычно на разборках предлагают б/у тормозные диски с минимальным износом

Первая часть проекта по восстановлению BMW E39 обошлась в 1282 рубля — именно столько было потрачено на запасные части, как новые, так и подержанные. Установка б/у запчастей сэкономила нам от 300 (если закупаться самыми дешевыми новыми запчастями) до 1200 рублей (если покупать детали самых именитых лицензионных производителей). Сюда мы пока не включаем расходы на покупку рулевой рейки. О ней мы расскажем на следующем этапе.



После вложений в обновление ходовой части наша BMW 523i поехала гораздо лучше. Но внешний вид все еще оставляет желать лучшего.

Самое приятное, что после произведенного ремонта «уставшая» машина поехала совсем по-новому! Без стуков, ударов и тряски. Если прежде на нашей BMW 523i было страшно ехать быстрее 60 км/ч, то теперь машина воспряла духом и едет собранно, уверенно держит прямую и не шарахается в поворотах. Ей действительно приятно управлять!

Но радоваться пока рано. Есть вопросы к силовому агрегату: он явно не выдает положенной мощности, а «автомат» неприятно дергает при переключениях. Что с этим делать и как сэкономить — будем рассказывать в следующем выпуске «И бит, и крашен».

Полную версию видео о ремонте BMW 523i смотрите здесь .

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Компания «АвтоСтронг-М» — один из крупнейших поставщиков б/у запчастей с собственных авторазборок в Европе, США и Корее. Мы предлагаем широкий ассортимент деталей, узлов, трансмиссий и двигателей к автомобилям с честной гарантией и быстрой доставкой.