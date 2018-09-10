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И бит, и крашен: как превратить развалюху BMW E39 в конфетку и сколько это стоит
Двадцатилетний автомобиль в идеальном состоянии? Сказка. Тысячи автовладельцев стараются превратить свои изрядно «убитые» машины в почти новые, но безуспешно. А мы попытаемся сделать это с компанией
Для такого проекта нам была нужна машина, с которой мы могли бы пройти все круги автомобильного ада. То есть с неисправностями по ходовой и любыми дежурными неполадками, из-за которых не удастся пройти техосмотр. Проблемы по кузову, двигателю и салону приветствовались.
И такую машину мы нашли, хотя на это понадобилось время. Как оказалось, в продаже даже среди проблемных машин много таких, над которыми уже поработали чьи-то «очумелые ручки». А нам никак не хотелось исправлять чьи-то помарки.
В результате мы нашли BMW 523i 1999 года выпуска с пробегом в 302 тысячи километров по одометру. Нас в ней привлекли разные моменты: и количество самых разных проблем, и то, что все «натуральное». Правда, со ржавчиной на нижних кромках дверей хозяин все же боролся. Машину перекрашивали около трех лет назад и сделали это совсем неаккуратно, хотя обошлось без шпаклевки.
Проблем — тьма
Итак, какие же проблемы нам придется исправлять? Простой тест-драйв дает понять, что в подвеске нет ничего живого: все стучит и гремит. Дуэтом воют редуктор и гидроусилитель рулевого механизма.
Внешний вид не радует: передний бампер просто отсутствует, внешние кузовные панели ржавые. Все до одной. Капот, двери, крышка багажника, передние крылья и — самое больное место — все детали по периметру лобового стекла. Пожалуй, коррозия не затронула только задние крылья.
6-цилиндровый рядный двигатель работает ровно, но, как говорят в народе, «не едет» на свои 170 лошадиных сил. 5-ступенчатая автоматическая коробка подергивает машину при переключениях.
Интерьер обычно не является объектом для безотлагательного ремонта и восстановления, но только не в нашем проекте. Что мы имеем? Неплохо сохранившийся тканевый салон, который не блещет чистотой. Обод рулевого колеса ожидаемо протерт и изношен. К тому же отсутствуют некоторые детали декора и оформления интерьера. Одним словом, проблем и недостатков у нашей BMW 523i очень много. Для нашего проекта это здорово!
Замечаний хватит на несколько автомобилей
Любой ремонт следует начинать с оценки масштаба бедствия. Поэтому мы набрались смелости и первым делом после покупки BMW 523i отправились на линию диагностики — на одну из столичных станций, где автомобили проходят техосмотр. Надежды на то, что пройдем ТО с первого раза, разумеется, нет. Зато услышим мнение специалиста.
Первые «несоответствия и замечания» видны невооруженным взглядом. К таковым относятся «ненадежное крепление световых приборов», «отсутствие предусмотренных конструкцией ТС элементов…», «наличие значительных внешних повреждений окраски ТС» и даже «отсутствие в определенных случаях на ТС, опознавательных знаков». В нашем случае речь о знаке «Шипы» ведь на автомобиле установлены шипованные покрышки. Правда, почти все шипы уже осыпались.
Инструментальный осмотр выявляет, что удельная тормозная сила рабочей и стояночной тормозной системы меньше установленной. В подвеске обнаружены «не предусмотренные конструкцией перемещения ее деталей». Присутствует каплепадение масла и гидравлической жидкости, а также замечено недостаточное количество рабочей жидкости в резервуаре ГУР. Итого набралось 16 несоответствий и несколько замечаний. Отлично! Едем дальше!
«Поменять все»
Если кто-то думает, что сдать «экзамен» на техосмотре — это сложно, то сильно ошибается. На самом деле диагностика подвески на СТО выявляет гораздо больше проблем. В этом мы убедились на станции технического обслуживания, которая впоследствии будет производить ремонт нашего автомобиля. Разумеется, мы попросили проверить все с пристрастием, чтобы получить максимально полную картину. Иначе в процессе ремонта ходовой части наверняка придется докупать еще какие-то детали, на которые просто не обратили должного внимания.
Итак, строгий специалист СТО приступает к осмотру и… не находит ничего исправного. В подвеске этой BMW изношено все. В рычагах (если говорить точнее, в рычагах и тягах), передней подвеске разбиты шаровые, порваны сайлентблоки. Правый рулевой наконечник уже отслужил свое, хотя на техосмотре критический люфт рулевого механизма (суммарно более 10 градусов) не был выявлен: он находится в пределах допуска.
Оба передних амортизатора потекли, пыльники и отбойники разбиты и порваны. Детали переднего стабилизатора тоже должны уйти под замену, так как его втулки разрушены, а тяги стучат. Есть серьезные вопросы и к рулевой рейке: все измазано красным трансмиссионным маслом и не совсем понятно, уходит ли оно через саму рейку, либо через гидравлические шланги. С этим обязательно разберемся.
Сзади ситуация чуть получше. К стабилизатору те же вопросы, но амортизаторы в порядке. В сайлентблоках задних Н-образных рычагов обнаружен заметный люфт, а плавающие сайлентблоки так и вовсе как будто отсутствуют — настолько сильно они разбиты. Кроме того, редуктор («главная передача») обильно течет маслом по сальникам.
Тормозные диски спереди и сзади сильно изношены, причем задние колодки прилегают к ним лишь наполовину. Также замены требуют датчики АБС, тормозные шланги и тормозные трубки.
В итоге список запчастей на замену и сопутствующих получился очень длинный. «Нужно поменять все», — констатировал мастер СТО, проводивший осмотр и диагностику подвески. Вот какая смета на новые расходные детали у нас получилась:
В итоге на сумму 863 рубля мы приобрели новые запчасти, многие из которых относятся к категории расходников. Но, помимо них, компания «АвтоСтронг-М» предоставила б/у детали с собственного склада. А именно передние амортизационные стойки в сборе с пружинами и опорными подшипниками, рычаги передней подвески, два Н-образных рычага задней подвески и четыре тормозных диска. Зачем? Мы не просто восстанавливаем автомобиль и считаем, во сколько это обойдется, но и стараемся сэкономить и выяснить, во что выльется такая экономия.
Также партнер проекта предоставил исправный (не текущий) задний редуктор, в котором при установке были заменены все сальники и залито новое масло. Вот смета на бывшие в употреблении запчасти и сравнение цен на б/у детали с лицензионными и оригинальными:
Экономия по сравнению с оригинальными деталями колоссальная. Понятно, что в случае неисправности редуктора лучше найти подходящий на авторазборке. То же самое касается уникальных задних Н-образных рычагов для BMW E39. Дело в том, что они существуют только в оригинале, по лицензии их никто не производит. Стоимость одного такого рычага — порядка 850 рублей. Производители среднего ценового сегмента производят для них сайлентблоки, а некоторые предприимчивые фирмы из СНГ даже предлагают полиуретановые изделия. Комплект для двух рычагов обойдется в 120 рублей, плюс работа по перепрессовке. Вот вам лайфхак: один бывший в эксплуатации Н-образный рычаг для BMW E39 с целыми и прочными оригинальными сайлентблоками на разборке можно приобрести за 20 рублей.
Руководствуясь таким советом, мы выбрали комплект б/у рычагов на переднюю ось. Примечательно, что рычаги-то оригинальные, о чем свидетельствует номер на самом рычаге, эмблема BMW на нем и на сайлентблоке.
Передние амортизационные стойки новыми продаются без пружины и опорного подшипника. Б/у стойки пришли в сборе — в том виде, в каком они устанавливается на автомобиль. Стоимость каждой — 70 рублей. Мы заменили на них отбойники и пыльники — эти детали стоят 42 рубля за весь комплект. Итого пара совершенно живых и рабочих передних стоек с хорошими пружинами и опорными подшипниками обошлась в 182 рубля.
Тормозные диски также берем на разборке. В наличии у компании «АвтоСтронг-М» нашлись диски на обе оси с минимальным износом: буртик, свидетельствующий о выработке на рабочей поверхности, отсутствует. Комплект обошелся в 80 рублей.
Первая часть проекта по восстановлению BMW E39 обошлась в 1282 рубля — именно столько было потрачено на запасные части, как новые, так и подержанные. Установка б/у запчастей сэкономила нам от 300 (если закупаться самыми дешевыми новыми запчастями) до 1200 рублей (если покупать детали самых именитых лицензионных производителей). Сюда мы пока не включаем расходы на покупку рулевой рейки. О ней мы расскажем на следующем этапе.
Самое приятное, что после произведенного ремонта «уставшая» машина поехала совсем по-новому! Без стуков, ударов и тряски. Если прежде на нашей BMW 523i было страшно ехать быстрее 60 км/ч, то теперь машина воспряла духом и едет собранно, уверенно держит прямую и не шарахается в поворотах. Ей действительно приятно управлять!
Но радоваться пока рано. Есть вопросы к силовому агрегату: он явно не выдает положенной мощности, а «автомат» неприятно дергает при переключениях. Что с этим делать и как сэкономить — будем рассказывать в следующем выпуске «И бит, и крашен».
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Крутой эксперимент. Мы решили превратить "убитую" BMW E39 в практически новый автомобиль. Угадайте, во сколько это обошлось и что получилось в итоге. *Партнерский...
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